Ovečkin promluvil: Jsem Rus, Putin je můj prezident, ale... Už žádnou válku

Alexander Ovečkin se dosud k vyjádření neměl, stejně jako další ruští hokejisté NHL. Když se po čtvrtečním utkání New York Rangers s Washingtonem novináři sešikovali kolem Igora Šesťorkina, byli zástupci klubu předem upozorněni, aby brankáři nekladli dotazy týkající se Ruska a války na Ukrajině.

Média se zajímala rovněž o Ovečkinův názor. Klub však jejich žádosti odmítal s tím, že hvězdný útočník potřebuje čas, než se vyjádří. Rodák z Moskvy byl k dispozici až na tiskovce po přesunu do Philadelphie, kde Washington hrál další zápas. Uvedl, že v Rusku i na Ukrajině má spoustu přátel a doufá, že útok brzy skončí. Situaci označil za velice těžkou. „Prosím, už žádnou válku. Nezáleží, kdo je ve válce. Rusko, Ukrajina, různé země. Musíme žít v míru a v dobrém světě,“ prohlásil 36letý Ovečkin po pátečním tréninku Capitals.

Jeho názory jsou důležité z mnoha důvodů. Především je patrně nejslavnějším hokejistou v historii své země a jeho postoje tedy mají velkou váhu. Ovečkin prožívá další fantastickou sezonu. Do soboty nastřílel 31 branek, připsal si 32 asistencí a držel se v popředí produktivity NHL. V historické tabulce střelců dohání třetího v pořadí Jaromíra Jágra, který dal v lize celkem 766 gólů. K jeho překonání scházely Rusovi už jen čtyři trefy.

Ovečkin navíc dlouho patří k horlivým zastáncům ruského prezidenta Vladimira Putina, který je sám hokejovým fanouškem. V roce 2017 vedl Ovečkin hnutí s názvem Putinův tým, jež podpořilo ruského vládce v kampani před prezidentskými volbami. „Respektuje mě jako sportovce a uznává všechny sportovce, kteří reprezentují naši zemi. Nezáleží na tom, kde hrajete, v Rusku nebo mimo Rusko. Ať jsme reprezentovali zemi na olympijských hrách, mistrovství světa, jedno, na jakém turnaji, vždycky k nám měl dobrý vztah,“ řekl tehdy Ovečkin, který se zúčastnil tří olympiád a dvanácti světových šampionátů.

Svým postojem se netajil, Putina veřejně podporoval. Ale zároveň tvrdil, že jeho podpora nemá nic společného s politikou. Stejný muž tento týden vydal rozkaz k napadení Ukrajiny a rozpoutal válku. Jeho kritice se ale Ovečkin vyhnul a opakoval výzvy k míru. „Je to můj prezident. Ale jak jsem řekl, nejsem v politice. Jsem sportovec. Doufám, že se vše brzy spraví. Pro obě strany je to teď těžká situace,“ uvedl.

Pečlivě volil slova i po přímé otázce, jaký má názor na ruskou invazi. „Jsem Rus, že ano?“ řekl. „Není to něco, co můžu ovlivnit. Nemám to ve svých rukou. Doufám, že to brzy skončí a bude mír na celém světě,“ pravil.

V minulosti se Ovečkin názorově střetl s ruským útočníkem Artěmijem Panarinem, který je naopak Putinovým kritikem a na sociálních sítích se hlásil k opozičnímu vůdci Alexeji Navalnému. Krátce poté, co oznámil své politické názory, ho ruský bulvární deník obvinil, že v roce 2011 v Lotyšsku zbil 18letou dívku. Rangers následně poslali Panarina na dvoutýdenní dovolenou, obvinění označili za vykonstruovaná s tím, že jsou součástí zastrašovací taktiky.

Oba hráči mají podle zpráv stále rodinu v Rusku. Ovečkinova manželka, děti a rodiče jsou v Moskvě. Z řad ruských sportovců vyjádřili nesouhlas s událostmi na Ukrajině rovněž tenisté Daniil Medveděv a Andrej Rubljov nebo fotbalový reprezentant Fjodor Smolov. Z hokejistů byl první Ovečkin. „Je to strašné. Nemůžeme nic dělat. Jen doufat, že všechno brzy skončí a všichni budeme v pořádku,“ pokračoval. Současně přiznal, že si byl vědom příprav na vpád Ruska na Ukrajinu. „Sleduju, co se tam děje. Nechci vidět nikoho zraněného ani zabitého,“ dodal. Fotku s Putinem má Ovečkin na Instagramu nadále.