Jokič zachránil Denver proti Golden State. Phoenix se trápí s New Orleans

Trae Young udržel Atlantu ve hře o postup z prvního kola play off NBA • ČTK / AP / Brett Davis

Chris Paul byl hlavním strůjcem výhry Phoenixu 114:111 nad New Orleans • ČTK / AP / Michael Democker

Basketbalisté Denveru odvrátili nejrychlejší možné vyřazení z play off NBA, poté co v domácí hale porazili Golden State 126:121 a snížili stav série na 1:3. Obhájce titulu Milwaukee vede 3:1 nad Chicagem po výhře 119:95, postupový mečbol si vypracovalo i Miami, které ve čtvrtém utkání zdolalo Atlantu 110:86. Nejdramatičtější je zatím série dvou týmů, mezi kterými byl po základní části největší rozdíl. Nejvýše nasazený Phoenix totiž podlehl New Orleans 103:118 a dovolil mu vyrovnat na 2:2.