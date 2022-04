Ledecká ladí tým na příští sezónu: Chtěli jí »ukrást« kouče!

Chtěla ho přetáhnout konkurence! Sjezdařský kouč Ester Ledecké Tomáš Bank se ale rozhodl v týmu české obojživelnice zůstat. Spolupráci si totiž nadmíru pochvaluje. O dalšího důležitého muže, který oznámil odchod, se pak snaží dvojnásobná olympijská vítězka ještě zabojovat.

"Vše je ve vyjednávání. Je jaro a děje se spousta věcí. Smlouvy běží a uvidíme, jak se to vyvrbí," řekla trojnásobná olympijská vítězka Ledecká na dnešní tiskové konferenci na otázku, jestli zůstane pohromadě její realizační tým. Ten vedle Banka a Lešáka dále tvoří italský sjezdařský odborník Franz Gamper, pro snowboard Američan Justin Reiter a servisman Miloš Machytka.

O pokračování spolupráce s Gamperem mluvila Ledecká už krátce po konci sezony. Dál by měl vítězce super-G z olympiády v Pchjongčchangu 2018 pomáhat i Bank. "Samozřejmě se o tom jedná, ale už se to krystalizuje do toho, že bych mohl pokračovat," pronesl Bank.

Myšlenky na odchod občas měl. "V průběhu sezony jsou různé krizové situace, kdy člověk říká, že třeba skončí, ale nakonec... Mě to baví. S Ester je super práce, finančně to také není špatné," uvedl Bank a přiznal, že měl lákavé nabídky. "Od zahraničních týmů," prozradil.

Koncem března se zdálo, že Ledecká přišla o fyzioterapeuta. Lešák na sociálních sítích napsal "Díky!" a přidal výčet úspěchů na lyžích a prkně, u kterých asistoval. "Mnoho dalších umístění v desítce a spousta zábavy," uvedl tehdy Lešák, ale nejspíše úplně neskončí.

"Domlouváme se na režimu, jak by mohl pokračovat. Je možné, že se mnou na většinu sezony bude," uvedla Ledecká, pro kterou je vzhledem ke kombinaci sjezdového lyžování a snowboardingu fyzioterapeut nejvytíženější a klíčovou postavou. "Možná naberu ještě jednoho fyzioterapeuta, ale budu se to snažit uhrát, abych si mohla Méďu na částečný úvazek nechat."

O servismanovi Machytkovi řeč nebyla, ale ten s největší pravděpodobností bude Ledecké prkna i lyže připravovat dál. "Jsme dobrá parta," řekl Bank a pochvaloval si spolupráci s Gamperem. "Je super. Nejenže se od něj můžu něco naučit, ale je s ním i sranda," dodal Bank o kouči, který v minulosti pomáhal Deborah Compagnoniové či Akselu Lundu Svindalovi