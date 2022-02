Outsider, nebo... Co čekat od Ledecké v super-G? Využívá i „špiona“

Snowboardový trenér Justin Reiter měl slzy v očích. Možná kvůli sluníčku, možná kvůli mrazivému vzduchu, možná prostě jen z dojetí. V úterý odpoledne pod kopcem v Čang-ťia-kchou si mohl dovolit vydechnout, protože jeho práce na olympiádě skončila. Své hvězdné závodnici Ester Ledecké mohl popřát jen hodně zdaru do její další kouzelné proměny v lyžařku.

„Lyžování bude náročné kvůli sněhu. Je vidět, že to mají favorité těžké a je to šance pro outsidery, jako je ona,“ řekl Reiter. „Má za sebou skvělý výsledek v Cortině, už tady zná sníh, ale má jen málo času se přehodit na lyže před super-G. Přeju jí a klukům od lyží hodně štěstí. Těším se, jak to zvládnou.“

Svět prken opustila Ledecká jako znovu korunovaná královna, suverénní jednička ve své vlastní lize oproti všem elitním soupeřkám. Už v pátek se ale postaví na start v jiném světě. Čeká na ni první lyžařská rychlostní disciplína čínské olympiády. A bude ve značně odlišné pozici, ačkoli je sporné, jak ji vlastně přesně charakterizovat.

Je outsider, jak naznačil Reiter? Můžeme to tak brát, pokud zvážíme její zjevnou nevýhodu. Tři dny před startem super-G svému tělu dala zabrat celodenní zátěží na snowboardu. Před pátečním super-G má k dobru jenom dva dny, ne snad, aby se dostala do formy, jako spíš do kupy po svém programu na prkně.

„Jelikož snowboard je jednostranný, přetěžují se určité svalové skupiny, tak se musí hodně protahovat a uvolňovat a naopak zaktivovat ty skupiny druhostranné, které jsou v tu chvíli oslabené, aby se na lyžích, kde je to zatížení na obě strany stejné, svaly vyrovnaly,“ vysvětluje její fyzioterapeut Michal Lešák.

V korejském Pchgjončchangu Ledecká na lyžích začínala. Měla k dispozici pár klidných dnů volného ježdění, ostrý závod v obřím slalomu, než šla do svého osudného super-G.

Na druhou stranu nyní už STR není lyžařskou senzací. Od poslední olympiády se v rychlostních disciplínách ustálila ve světové špičce. Během lednových čtyř závodů ani jednou nezůstala mimo první desítku a ve sjezdu v Cortině získala třetí příčkou místo na stupních vítězů.

„Ester je nevyzpytatelná, ve světě totální fenomén. Jezdí dvě disciplíny a dokáže mít z obou zlato. Na to se nedá nic říct. Jen jí můžeme držet palce,“ přejí jí slalomářka Martina Dubovská.

Je ale reálné, aby se Ledecká do top lyžařské kondice přehodila za dva dny? Její tým se na tuhle chvíli dlouho připravoval. Zatímco STR pilovala prkno před svým prvním závodem v Čang-ťia-kchou, lyžařský trenér Tomáš Bank obhlížel situaci na svazích v předměstském Jen-čchingu.

„Mám zprávy od Honzy Zabystřana i Tomáše Banka, který pro nás týden dělá špiona, i od lidí z Atomicu, že lyže se během jedné jízdy můžou znehodnotit tak, že jsou nepoužitelné na další jízdy a závody,“ líčil servisman Tomáš Machytka zážitky z úvodu Her, kdy v čínských horách panovala extrémní zima.

V pátek dopoledne už má být situace lepší, předpověď naznačuje teploty mírně pod bodem mrazu. Stále je tu však suchý, agresivní sníh, který vyžaduje vhodný materiál. Machytka však i během snowboardového týdne poctivě pracoval na tom, aby měl lyže pro závody připravené. K dispozici má osm sjezdových párů a čtyři pro super-G. Lyže testoval na jednom z kopců v Čang-ťia-kchou.

„Tam se dělá testování vosků, struktur, urychlovačů. Je to kopeček dlouhý 450 metrů, kde jsou dráhy pro týmy. Lyže se vozí po skútrech nahoru. Máme tam fotobuňky a vidíme, jaká lyže je výrazně pomalejší než ta další,“ vysvětloval Machytka.

Původní plán každopádně vyšel. Ledecká přechází na lyže se zlatou medailí ze snowboardu. Jestli měla jisté, že poletí domů jako dvojnásobná olympijská šampionka, teď už ví, že se bude vracet jako trojnásobná zlatá medailistka.

„Po splnění všech oficialit jako tisková konference, dopingová kontrola, jsme sbalili všechny věci a já s Ester jsme se přesunuli do lyžařské vesnice, kde už jsme měli všechno připravené,“ líčí Lešák úterní večerní přejezd z Čang-ťia-kchou do vesnice v Jen-čchingu. „Pomohli jsme Ester natahat věci na nový pokoj a poslali jsme ji co nejdřív do postele.“

Její závodnická mysl je v klidu, může se bez omezení rozletět. V pátek bude její tým plný odhodlaných pracantů opět na místě.

„Ester je perfekcionistka, to je dobře. Snažíme se stoprocentně dělat svoji práci,“ vysvětluje Machytka. „Snažíme se já jako servisák, Ester jako závodnice, Michal jako fyzioterapeut, Tomáš jako trenér. Všichni děláme, co umíme, aby závod dopadl co nejlíp. Vždycky se pro závodníka snažíme udělat maximum.“

Přechod na lyže - očima fyzioterapeuta Michala Lešáka

„Nechali jsme Ester, ať se vyspí, do kolika potřebuje. Pak jsme se domluvili, že dáme krátkou rehabilitaci, po ní se ještě trochu dorozcvičila a šla na kopec, kde už čekali trenéři Tomáš a Franz. Projeli jsme si, kde co je, abychom se tady zorientovali. A pak už jen s trenérem jezdila po kopci a šlo jí to nad očekávání dobře to první seznámení s lyžemi.

Měla na programu volné ježdění, trochu se koukla na ten sjezd, takže si s trenéry udělali lehký obrázek, o čem to bude. Pak se rozjížděla na kratších i delších lyžích, aby si zase zvykala na tu velkou rychlost oproti snowboardu.

Jinak měla volno. Byli jsme na obědě, pak si odpočinula, večer měla ještě jednu rehabilitaci a to je celé. Ve čtvrtek by měla jít snad do bran, jestli to klapne. Někdy se únava rozleží a to, co bylo jeden den dobré, může být druhý horší, ale uvidíme ráno. V plánu je trénink v branách.“

