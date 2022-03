Ledecká: finální útok na bednu. SP vrcholí, začíná se sjezdem

Souboj o velký křišťálový glóbus? Ano, jistě to bude skvělá a u žen stále napínavá podívaná. Ale český fanoušek má jiný středobod lyžařského vesmíru. Ester Ledecká jede ve finále Světového poháru sjezd, ve kterém v posledních třech závodech brala kompletní stupně vítězů. A kopnout do toho, aby na té bedně byla i celkově, by určitě chtěla. Od třetího místa v pořadí disciplíny ji totiž momentálně dělí osm bodů a do trati vyrazí se startovním číslem 1.

Ve startovní listině tréninku sjezdu žen bylo ve francouzském středisku, které hostí finále Světového poháru, 27 žen. Na základě pořadí v disciplíně jich může podle pravidel startovat 25, ovšem přidat se k nim mohou i závodnice, které v průběhu sezony celkově posbíraly víc než 500 bodů. Uhádnete, které byly těmi dvěma „navíc“?

Správná odpověď zní: Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová. Ani jedna ve sjezdu nebyla tak vysoko, aby mohla startovat v Courchevelu na základě pořadí. Ani jedna si však nechce nechat ujít žádnou příležitost k zisku dalších bodů, protože o ty u nich v tuto chvíli jde nejvíc. Před středečním sjezdem vedla v souboji o trůn lyžařské královny a velký křišťálový glóbus Američanka o 56 bodů. V královské disciplíně se dlouhodobě lépe daří Shiffrinové, která také ovládla trénink. Ani Slovenka si v něm nevedla špatně, byla devátá.

Jenže, při vší úctě k těmto dvěma dámám, jejichž souboj okoření, doufejme, prakticky celý program finále ve Francii, českého fanouška bude zajímat hlavně Ester Ledecká. V posledních závodech dělala radost všem příznivcům, ale také svému největšímu kritikovi, čili sobě. Třetí, první a druhé místo. Taková je bilance české lyžařky a snowboardistky v posledních třech sjezdech.

Kvůli přípravě na velké finále také obětovala zbývající závody na svém oblíbeném „prkně“. Bylo totiž třeba víc potrénovat i v samotném dějišti.

„Je to nový kopec, který jsem nikdy nejela, ale hrozně se tam těším, protože to jsou francouzské hory a ty já mám ráda. Takže jsem moc zvědavá a doufám, že se na to s týmem dobře připravíme,“ hlásila ještě předminulý víkend v Crans Montaně. Podle tréninku to však vypadá, že příprava byla dobrá a s místní sjezdovkou Eclipse, kde je startovní bouda v nadmořské výšce 1990 metrů, se česká hvězda docela skamarádila.

To se bude hodit, protože, ačkoliv Ledecké v tuto chvíli v pořadí sjezdu patří čtvrtá příčka, na stupně vítězů to nemá daleko. Od třetí Ramony Siebenhoferové ji dělí jen osm bodů. A Rakušance se od února zase tolik nedaří… Lepší než třetí příčka v disciplíně to ale nebude, protože na druhé místo už ztrácí lyžařka v kombinéze komiksové hrdinky 104 bodů a k dispozici jich je maximálně 100. Do trati sjezdu se pustí hned jako první.

Ačkoliv české hvězdě bude ke štěstí stačit, že si zase jednou sjede pistu, navíc při závodu, „bedna“ ve sjezdu by byla příjemným završením sezony, v níž získala další snowboardové olympijské zlato.

Totéž tvrdí Slovenka Vlhová o případném zisku velkého křišťálového glóbu. Podle ní by byl bonusem, protože to hlavní, olympijské zlato ze slalomu, už doma má. Ale jak je vidět, i po tomto bonusu dost jde. Navrch má v této rozehrané partii sice pořád Shiffrinová, ale její náskok se s každým závodem, hlavně tedy těmi v točivých disciplínách, snižuje. Momentálně je Američanka před Slovenkou o 56 bodů. V následujících čtyřech závodech to tak bude ještě strhující podívaná, jejíž středeční první díl má název sjezd.

A ani u mužů to rozhodně nuda nebude. Královská disciplína je v jejich podání vždy velkým zážitek, v posledním dějství této sezony navíc půjde o malý křišťálový glóbus, který svého majitele ještě nezná. Nejžhavějšími adepty jsou Aleksander Aamodt Kilde a Beat Feuz, ale nakonec se klidně ještě může smát i ten třetí vzadu, kterým je Matthias Mayer.

Přestože sejede v pracovní době většiny fanoušků, určitě se vyplatí oba sjezdy (muži od 10.00 a ženy 11.30) po očku sledovat.