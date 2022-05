První utkání na šampionátu čeští hokejisté zvládli a udolali Velkou Británii 5:1. Jedna okolnost zápasu však vyvolala větší diskuze než výkon hokejistů. Chraplavý a přeskakující hlas Roberta Záruby řešili lidé na sociálních sítích během celého utkání. Co na to sám komentátor?

Co je důvodem těchto trablů, to ví nejlépe sám Robert Záruba , ale že za vše můžou nepříjemné zdravotní potíže, to naznačil hned po konci utkání. „Já osobně nemohu než poděkovat hráčům, že mi to neudělali těžší, než to dnes mám,“ uzavřel svůj komentář Záruba. „Ty to máš hodně těžký, věřme v to, že budeš zítra v daleko lepší kondici, stejně jako český tým, protože ho čeká velká výzva v podání Švédů,“ popřál mu spolukomentátor Petr Hubáček.

Po utkání byl Záruba o něco málo sdílnější na Twitteru, ale do detailů raději nejdříve nezabíhal. „Není mi dobře, podrobnosti teď nebudu rozvádět. Podílí se na tom i ten první víkend se 6 zápasy denně po dost hektické přípravě celého projektu. Tomáš Jílek odjel podle plánu do Helsinek, abychom se vyhnuli tomu, aby jedna dvojice komentovala 3 zápasy denně. Díky za pochopení,“ začal obšírně své vysvětlení. Jaký moribundus na něj vlezl ale neuvedl. Vysvětloval hlavně skutečnost, proč i přes svou indispozici musel za mikrofon.

„A omlouvám se, hlasivky mi to chytlo někde během včerejší cesty z Helsinek do Tampere. Ale víc opravdu ten složitý čas příprav programu - to se těžko vysvětluje. Stává se mi to už celkem pravidelně jednou za rok. Únava hlasivkových svalů,“ odhodlal se nakonec k dodatku, kde už přece jen naznačil důvody netradičně utrápeného výkonu.

↓Poslechněte si komentář Roberta Záruby u prvního českého gólu na MS↓