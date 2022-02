Záruba se omluvil veřejně, nyní i Klokovi. Nezlobím se na něj, reagoval

PŘÍMO Z PEKINGU | Byla to věc, kolem níž se strhnul velký humbuk. Robert Záruba v přímém přenosu připodobnil obrannou dvojici Klok – Knot k americké rasistické organizace Ku-klux-klan. V sobotu už se za to omluvil při dalším živém vysílání, dneska po tréninku to osobně řekl i přímo Lukášovi Klokovi. „Říkal jsem mu, že jsem v pohodě, že se na něj na to nezlobím,“ uvedl sám obránce, který zaznamenal spoustu reakcí…

Když šel z ledu, přišel známý komentátor Robert Záruba a zastavil ho. Bylo zřejmé, o čem bude řeč.

„Omluvil jsem se za to v živém vysílání, teď jsem to chtěl říct osobně i jemu, to je podle mě správné. Už to bohužel nevezmu zpátky. Hned když jsem to řekl, věděl jsem, že je to blbě,“ okomentoval to krátce i sám Záruba, který věděl, že přestřelil.

Klok z toho ale neděla vědu. „Řeč na to padla. Přišel si o tom popovídat i se omluvit. Říkal jsem mu, že jsem v pohodě, že se na něj za to nezlobím. Člověk někdy v přímém přenosu něco poví, ale myslí to jinak, než to vyzní,“ uvedl český obránce, jemuž se ve dvojici s Ronaldem Knotem velmi daří, na ledě jsou hodně vidět.

Hlavně na sociálních sítích Zárubův výrok spustil gejzír reakcí. „Twitter nemám, ale kluci mi poslali nějaké fotky a srandy kolem toho. Zasmáli jsme se tomu, já jsem pro každou srandu, nevadilo mi to. Jedeme dál. Někdy člověk prostě něco řekne jinak, než myslí a vyzní to jinak. To se stává, věřím, že to lidi pochopí,“ dodal smířlivě zadák ruského Nižněkamsku.

Záruba se už během vysílání, když zmínku o Ku-klux-klanu pronesl, zarazil. Po chvíli pronesl: Ne, to berte prosím s rezervou…

Ku-klux-klan byla a částečně pořád je americká rasistická organizace, která se dopouštěla řady útoků i vražd.

K omluvě došlo po dobrovolném tréninku, na kterém se z nejvíce vytěžovaných českých hráčů objevil Klok jako jediný. Pak už trénovali ti, kteří na ledě až takový prostor nedostávají. Až během večera pekingského času se hokejisté dozvědí soupeře pro úterní osmifinále.