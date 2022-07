Podepsal v NHL, pak ho vojáci odvedli z haly! Gólmanovi nároďáku hrozí válka

Brankář CSKA Moskva Ivan Fedotov (25), který byl ještě donedávna za hrdinu, byl zadržen na stadionu, a převezen na vojenskou správu, aby se zodpovídal ze svých zločinů proti vlasti. A to nedávno poté, co se na rok upsal Philadelphii Flyers a CSKA vychytal titul. Ne, to není historka z dob Sovětského svazu, ale krutá realita současnosti, které musí ruský gólman čelit.