Není Lehky, není párty. Mentorem mu byl v NHL Plekanec, děkoval otec

Jako žolík střílel klíčové góly v play off. Vítězné trefy. V zámoří to nazvali Lehky Party. Artturi Lehkonen pomohl Coloradu k zisku Stanley Cupu, který teď slaví s kamarádem z dětství Mikkem Rantanenem. Oba Finové to dovedou pěkně roztočit i mimo led, což bylo vidět už při oslavách v Denveru. A co teprve, až dovezou Pohár domů do Turku. Pomohl k tomu i Tomáš Plekanec, který dohlížel na mladého Artturiho na startu jeho kariéry v NHL.

Do Colorada přišel Lehkonen při přestupní uzávěrce z Montrealu. Před rokem vstřelil v prodloužení rozhodující gól, kterým poslal Canadiens v šestém zápase s Vegas do finále. O rok později si to samé zopakoval, už ale v dresu Avalanche v nastavení čtvrtého duelu proti Edmontonu. A pak dal i vítěznou branku celého finále s Tampou. Ne, tohle už nebude žádná náhoda.

K jeho příchodu k Avalanche pomohl i Rantanen, který šikovného útočníka doporučil GM Joe Sakicovi. „Jo, myslím, že jsme si trochu popovídali,“ vracel se na webu nhl.com. „Nepamatuji si přesně, jak to bylo, ale myslím, že se určitě zeptal, jaký je to člověk. Hned jsem řekl, že je to skvělý kluk a mohl by našemu týmu hodně pomoct v šatně a hlavně na ledě.“

Lehkonen je o necelý rok starší než Rantanen. Znají se od dětství, oba začínali v TPS Turku.

Nejvíc vítězných gólů v play off 2022



1. Artturi Lehkonen (Colorado) 4 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 3 Filip Chytil (NY Rangers) Chris Kreider (NY Rangers) Carter Verhaeghe (Florida)

„Vyrůstali jsme v podstatě spolu,“ líčil Lehkonen. „Jo, je to určitě speciální mít takového blízkého přítele v týmu,“ přikývl Rantanen. „Před dvanácti lety, když jsme hráli v Turku, nás ani nenapadlo, že v roce 2022 budeme ve finále Stanley Cupu.“

Lehkonena si před devíti lety na draftu vybral Montreal, další tři sezony ještě strávil v Evropě. Dva roky byl ve švédské Frölundě, kde se herně výrazně posunul i osamostatnil. V jednadvaceti pak přišel do zámoří rvát se o šanci v NHL. A hned se prosadil, za Canadiens hrál skoro šest sezon.

Po výměně do Colorada jeho táta Ismo poslal přes Twitter poděkování klubu, fanouškům i hráčům Montrealu. A především jedné osobě, která měla v kariéře jeho syna velký význam: „Arsi přišel jako mladý kluk a teď je z něj muž. To je hlavní věc, na kterou jsem jako otec hrdý. A zvláštní poděkování patří Tomáši Plekancovi, který byl pro něho obrovským mentorem.“

Dlouholetý český útočník Canadiens se staral o finského spoluhráče, pomáhal mu na ledě i mimo něj. „Bylo mi potěšením Lehkyho poznat! Určitě si zaslouží vyhrát Stanley Cup! Můžete být hrdý jako otec i rodič,“ reagoval tehdy. Po vítězném finále byl pak jedním z prvních gratulantů.

Ismo Lehkonen je teď skutečně pyšný hokejový táta. Ví moc dobře, jak dlouhou a těžkou cestu synek má za sebou, než se mohl stát vítězem Stanley Cupu. Po skončení hráčské kariéry Lehkonen starší trénoval 27 let ve finské Liize, pak se přesunul do role osobního kouče a věnuje se hlavně letní přípravě hráčů. Doma v Turku, kde má mezi stovkami hokejistů i syna. A taky Rantanena.

„Před dvaceti lety každý ve Finsku snil, že bude nosit dres národního mužstva a vyhraje titul mistra světa. Teď je snem téměř každého kluka vyhrát Stanley Cup,“ řekl pro nhl.com.

To byl případ i malého Artturiho, když se ve dvanácti letech rozhodl, že chce být profesionálním hokejistou. Táta na jeho hokejový vývoj dohlížel i jako trenér. A byl hodně přísný. „V dospívání na nás hodně tlačil, ale když se na to podíváte zpětně, byla to rozhodně pozitivní věc,“ ohlížel se čerstvý šampion. Když v Tampě slavil na ledě s pohárem nad hlavou, táta byl u toho – pracuje totiž u finské televize YLE, která pokrývala finálovou sérii.

Při tažení Avalanche sehráli oba Finové výrazné role. Rantanen už několik let patří k největším hvězdám týmu, když se sejde v útoku s Nathanem MacKinonnem a Gabrielem Landeskogem, tvoří asi nejlepší formaci celé NHL. A Lehkonen do mužstva skvěle zapadl. Bonusem pak byly důležité góly. Celkem jich nasázel v play off osm, z toho čtyři byly vítězné. Nikdo jich nevstřelil víc.

„Právě teď bych za něj obětoval i deset výběrů v prvním kole draftu,“ prohlásil lídr MacKinnon, když Lehkonen rozhodl semifinálovou sérii s Oilers. Stejně jako rok předtím za Montreal proti Vegas. „Ano, to bylo docela vtipné. Je hezké zase vstřelit důležitý gól a dostat nás do finále,“ říkal střelec, který si nechal ještě jeden přídavek na finále s Tampou.

Byla to zlatá tečka Krále Artturiho, jak mu teď také v zámoří říkají.

„Skvělý pocit,“ užíval si triumf. „Celou sezonu na tom tvrdě dřete a pak… poslední vteřiny byly neuvěřitelné,“ přidal se Rantanen. Kamarádi z dětství slaví společně, splnili si velký sen.

Při čtvrteční triumfální jízdě šampionů ulicemi Denveru patřili k největším pařmenům. Schválně se jich zkuste zeptat, jaké to je, pít alkohol z boty. Další velkou párty budou chystat v létě doma v Turku, kam přivezou ukázat slavný Stanley Cup.

A že Finové umí pořádně slavit.

Bilance v play off

Mikko Rantanen (25 let) Artturi Lehkonen (26 let) 20 zápasy 20 25 (5+20) body 14 (8+6) 12 (1+11) body v přesilovkách 3 (2+1) 53 střely 43 20:11 průměrný čas na ledě 17:07

