Zrádce! Lotyši nemohou přijít na jméno hokejistovi, který podepsal smlouvu v KHL

Žádné slitování. Zatímco v Česku se vedení hokeje staví k hráčům, kteří uzavřeli smlouvu v KHL, docela mírně, jinde se s tím tolik nemažou. Příkladem je třeba Lotyšsko, které vydalo sportovcům zákaz pracovat v Rusku. Hokejista Miks Indrašis se ale vydal na tenký led a podepsal v Rusku smlouvu. Teď mu kvůli tomu ale hrozí nekompromisní trest.

Lotyšský hokejista Miks Indrašis měl v následující sezóně oblékat dres Spartaku Moskva. Doma tím způsobil pořádný poprask. Někteří lidé prý dokonce psali dopisy jeho dítěti, kterému oznamovali, co se jeho táta chystá udělat. Pro pořádek je ale nutné připomenout, že zatímco v Česku se zatím liší názory na to, zda (ne)trestat hráče, kteří se rozhodnou jít hrát do země, která rozpoutala válku na Ukrajině, Lotyši mají tuhle otázku dávno vyřešenou. Pokud vyrazí hrát do Ruska, hrozí jim doživotní zákaz hrát za reprezentaci.

A sotva média začala ve spojitosti s Indašisem tuto skutečnost připomínat, hokejista se na malý moment před novináři zavřel a následně si vzpomněl, že vlastně žádnou smlouvu v Rusku nemá: „Spartak je nespokojený s mým odmítnutím hrát v Rusku. Proto se uchylují k takovýmto prostředkům,“ začal své vyjádření.

„Odsuzuji ruskou válku na Ukrajině! Nebudu hrát v zemi agresora! Jsem lotyšský patriot a své názory na svou zemi jsem vždy prezentoval na kluzišti, když jsem oblékal dres lotyšské hokejové reprezentace na několika mistrovstvích světa v řadě,“ bil se do hrudi. Jakkoliv jeho slova znějí vlastenecky a důvěryhodně, kroky Spartaku napovídají, že v téhle kauze někdo lže.

Podle ruských webů se totiž klub údajně připomněl, že pokud Lotyš nedostojí svým závazkům plynoucím z uzavřené smlouvy, bude od něj chtít třetinu smluvené částky, což by mělo činit 10 milionů rublů. A přesto, že kurz ruské měny poklesl, nikdo by asi dobrovolně nesahal do peněženky pro více než 3 a půl milionu korun...