Česko - Švédsko 9:3. Rekordní výhra, pálili Sklenička, Holík či Jiříček

Dvěma góly se zaskvěli obránce David Sklenička a útočník Petr Holík, jenž navíc přidal dvě nahrávky. Všechny čtyři body stihl ve druhé třetině. Hynek Zohorna jednou skóroval a u dvou branek asistoval.

Devět gólů dala samostatná česká reprezentace Švédsku poprvé v historii. Pět gólů vstřelili obránci, mezi nimi byl i Vojtěch Budík, jenž oslavil první trefu v dresu národního týmu. Premiérový zásah zapsal i David Jiříček.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:57. Sklenička, 09:19. Jiříček, 11:34. Šulák, 23:15. Zohorna, 29:04. Holík, 29:26. Sklenička, 32:57. Holík, 45:40. Budík, 49:31. Flek Hosté: 05:49. Lang, 25:19. Kellman, 38:06. F. Olofsson Sestavy Domácí: Langhamer (Lukeš) – Ščotka (A), Šulák, Jeřábek, Krejčík, Jiříček, Sklenička, Budík, Jordán – Stránský, Černoch, Smejkal – Blümel, Špaček, Červenka (C) – Zohorna, Holík, Zdráhal – Beránek, Kodýtek, Flek (A) – Kousal. Hosté: Enroth (Högberg) – Pudas (A), Tömmernes (C), J. Pettersson, Själin, Persson, Lindholm – Friberg (A), Kellman, Bromé – Karlkvist, F. Olofsson, Rosdahl – Hartmann, Lundin, Söderblom – Karlsson, Aman, Lang. Rozhodčí Jaroslav Adam, Ladislav Smetana. Čároví: Jiří Ondráček, Davis Zunde Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (CZE) Návštěva 8848 diváků

V neděli zakončí Češi turnaj soubojem s Rakušany, kteří nahradili Rusy, ale zatím neuhráli ani bod. Zápas začne v 16 hodin. Již v poledne se v severském derby utkají Finové se Švédy. Výhra Švédů by zachovala českému výběru šanci na turnajový primát.

Švédové se stejně jako ve čtvrtek ve Vídni představili i v Ostravě bez hlavního kouče Johana Garpenlöva, který je s vážně nemocným otcem. Češi, do jejichž branky se po téměř dvou a půl letech vrátil Langhamer, začali před plnými tribunami s obrovskou chutí. Zohorna ve svém prvním utkání v přípravě před šampionátem posunul puk na Skleničku a ten ranou mezi betony gólmana Enrotha otevřel skóre.

V šesté minutě bylo vyrovnáno. Karlsson ještě nahrávku Amana před brankoviště minul, ale Lang už se nemýlil. Záhy mohl vrátit vedení na stranu domácích po pěkném průniku Stránský, jenže Enrotha překonat nedokázal. V osmé minutě Červenka skvěle našel mezi kruhy na chvilku osamoceného Zohornu, Enroth znovu Švédy zachránil.

O chvilku později ale v přesilové hře znovu Červenka nabil Jiříčkovi a ten od modré čáry propálil vše před sebou. Švédy nezachránila ani trenérská výzva a museli znovu do čtyř. Přesilovka sice zůstala nevyužita, ale Blümel krátce po jejím skončení po vlastním dobrém zakončení a zákroku gólmana Enrotha nachystal puk na střelu Šulákovi a bylo to 3:1. V začínající 15. minutě zakončil Červenka zblízka do tyčky.

Švédové hráli před pauzou čtyři na tři, v dohrávané klasické přesilovce po pauze zahrozil Rosdahl zblízka, ale vychytal ho Langhamer. Ve 24. minutě chybovali Seveřané v rozehrávce, Holík posunul puk na Zohornu, který zvládl dokonale bekhendový blafák. Kellman na druhé straně překvapil zakončením z nulového úhlu Langhamera, ale drama se nekonalo.

Před polovinou utkání přišla další obrovská chyba Švédů a Holík zvýšil na 5:2. Uběhlo jen 22 sekund a další gól přidal povedenou střelou zápěstím Sklenička. Už po chvilce uháněl Beránek sám na Enrotha, v tomto případě ho ale nepřekonal a neuspěl ani dorážející Flek. Na 7:2 pak zvýšil Holík a uzavřel svoji fantastickou třetinu. Za Švédy odpověděl Olofsson. Zohorna potom jel sám, ale tentokrát měl ve vzájemném minisouboji navrch švédský gólman.

V úvodu třetí dvacetiminutovky orazítkoval Sklenička tyčku. Jen o chvilku později ale promluvil do vývoje skóre Budík a oslavil první reprezentační gól. Ve 48. minutě jel Zohorna znovu sám, na Enrotha ale tentokrát bekhendovým blafákem nevyzrál. V 50. minutě dal devátý gól Flek, diváky kýžená „desítka“ už ale nepřišla.

Tabulka turnaje: