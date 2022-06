Spor ohledně odchodů do KHL. Hašek je pro zákaz. Hadamczik hráče hájí

To, že legendární brankář Dominik Hašek (57) patří dlouhodobě k hlasitým odpůrcům ruského režimu, je známá věc. Jak informuje web sport.cz, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se na Twitteru rozohnil nad odchodem Rudolfa Červeného do KHL. Podle něj by vláda měla vydat zákon zakazující práci v Rusku. Proti je ale novopečený šéf českého hokeje Alois Hadamczik (70).

„Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné, jako práce pro ruskou armádu (20 let vězení),“ nebral si Hašek na Twitteru servítky a pokračoval. „Je povinností vlády ČR nás před tímto chováním chránit. Jde o naše životy! Nestrkejte hlavu do písku!!!,“ apeloval na české politiky. Svým vzkazem odkazoval hlavně na odchod útočníka Rudolfa Červeného do Vladivostoku.

Nejde tam střílet Ukrajince

Ne všichni ale odsuzují hokejisty, kteří jdou hrát nejvyšší ruskou soutěž. Například nový šéf ČSLH Alois Hadamczik, který se v rozhovoru pro sport.cz těchto hráčů zastal. „On (Červený) ale nejde bojovat proti demokracii. On si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců. Je hrozně špatně, že probíhá válka. To je neoddiskutovatelné,“ přidal hokejový boss svůj pohled na věc.

Ideální řešení je tak prozatím ve hvězdách. Červený ale není jediným hráčem z česko-slovenského hokejového rybníčku, který odchází do ligy v zemi okupanta. Před pár dny potvrdil svůj přesun do KHL také gólman Patrik Rybár, který vychytal Slovákům bronz na letošní olympiádě. Bude chytat za Spartak Moskva. Naproti tomu třeba český brankář Roman Will se snaží ruské soutěži vyhnout za každou cenu.