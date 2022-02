Kincl o vězení i Pirátově trash talku: Štve mě to, ale je to i motivace

Patří do špičky českého MMA, poslední zápasy však absolvoval v polské lize KSW se zahraničními rivaly. Už v sobotu bude ale Patrik Kincl opět bojovat na domácí půdě se slovenským soupeřem Samuelem Krištofičem. Ten českého bojovníka častoval mnoha urážkami a připomněl například i to, že byl v minulosti ve vězení. „Tohle vnímám jako jakousi motivaci navíc,“ říká dvaatřicetiletý rodák z Hradce Králové před titulovou bitvou na turnaji Oktagon 31 v O2 aréně.

Nepotrpí si na silná slova a nemá rád trash talk. Obojí mu ale ve velké míře „dopřává“ jeho příští soupeř. Patrik Kincl i přesto mluvil ve Fight Castu One před duelem se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem klidně, bez přehnaných emocí. Emoce jsou přitom hlavním důvodem, proč svůj sport dělá.

Váš soupeř Samuel Krištofič byl v trash talku před zápasem hodně aktivní. Dokonce udělal jakýsi výčet vašich hříchů. Dotkl se vás tím nějak, nebo jste vůči tomu imunní?

„Byly tam nějaké věci, vytažený z doby tak deset let zpátky. Přišlo mi to nízký a ubohý. Ale něco jsem si z toho odnesl a zápas s ním pro mě bude o to osobnější.“

Bylo znát, že si Krištofič dal s tím, co vám ve videu na YouTube vyčetl, celkem dost práce…

„Myslím, že víc než na trash talk by se měl soustředit na trénink. Ale to je jeho problém.“

Mimo jiné zmiňoval, že jste byl ve vězení. Můžete jen připomenout, kdy to bylo?

„Já už skoro ani nevím, mám lehce pošramocenou časovou osu a nedávám takhle data. Ale je to přes deset let.“

A proč k tomu došlo?

„Bylo v tom nějaké vydírání, ublížení na zdraví… Jedna z těch věcí se stala kvůli tomu, že mi jeden člověk vyhrožoval olovem. Nějak jsme na sebe pak narazili a já jsem to nenechal být.“

Po dvou letech ve vězení jste svůj život naprosto restartoval a vydal se správnou cestou. Kdy vám došlo, že chcete vše změnit?

„Ten přerod nastával postupně. O spoustě věcech jsem začal přemýšlet. Zamyslel jsem se, jakými lidmi jsem se do té doby obklopoval, a co chci ve svém životě dál dělat.“

Tehdy se pro vás stal vzorem kanadský MMA zápasník Georges St-Pierre, kterého jste měl vylepeného ve skříňce. Kdy se k vám jeho plakát dostal?

„Měl jsem ho z časáku Bojová umění. Divím se, že mi ho dali. Časopisy o bojových sportech nebo střelivu bývají zakázaný. Plakát jsem si pověsil do skříňky a pokaždé, když jsem k ní šel, byl jsem s tím sportem v kontaktu. Dostával jsem stále víc pod kůži, co chci. GSP je správňák a já si říkal, že to je ono.“

Můžete přiblížit, jaké jste měl ve vězení podmínky pro trénování?

„Lepší podmínky jsou tam pro fetování.“

Vážně?

„Stoprocentně. Tam snáz seženete drogy, než že by vás pustili si zacvičit.“

Vězení se přece říká nápravné zařízení…

„To se říká, ale realita je maličko jiná. Když si chcete jít cvičit, tak s vámi musí někdo jít. Pro lidi, kteří tam jsou zaměstnaní – ne pro všechny – to byla otrava. Nám se to nakonec podařilo s vychovatelem zařídit a mohli jsme chodit trénovat.“

Kdy jste tam zažil nejtěžší časy, kdy to na vás nejvíc doléhalo?

„Myslím, že první půl rok je nejtěžší. Člověk si musí najít nějaký režim a zpomalit z venkovního života. Až tam si uvědomíte, jak je 24 hodin sakra dlouhá doba. To je nejtěžší.“

V současnosti děláte i tréninkové semináře pro vězeňskou službu. Takže jak vlastně práci těchto lidí vnímáte?

„Nechápu, kdo to chce dělat dobrovolně. Člověk je tam zavřený, nemá u sebe telefon, je tedy bez kontaktu se svou rodinou a okolím. A není tam zrovna výkvět společnosti, je to dost na hlavu. Někdo je relativně v pohodě, jiný je svině, která se chce za vše pomstít.“

Ve vězení jste si dokonce vytvořil vlastní kodex…

„A mám ho stále.“

Můžete říci, jaké body obsahuje?

„Stanovil jsem si třeba, že budu abstinent, že se nedotknu alkoholu. Pak jsem si nastavil spoustu zvláštních věcí. Četl jsem tam nějaký článek o tom, že vepřové maso způsobuje rakovinu. Což je ve finále vyvrácené, ale do dneška ho nejím.“

Oktagon 31: Strkanice Kincla s Kristofičem při oficiálním vážení

Co dál?

„Když jsem byl mladej a pařili jsme, jezdili jsme pak vždycky do nějakého fast foodu a dali si tam burgery s hranolkama. Teď jsem si zakázal i hamburgery z fast foodů. Když tam občas zastavím, tak si dám třeba jen hranolky, ale ne burgery.“

A to jste si zakázal proč?

„Jen proto, že to bylo součástí něčeho, co podle mě nepatřilo do profi kariéry.“

Jste opravdu absolutní abstinent, dokonce jste nepil ani na své svatbě. Proč, probouzel ve vás alkohol nějaké démony?

„Ne, myslím, že jsem byl veselej pijan. (pousměje se) Ale vždycky se to nějak zvrtlo. A já alkohol vlastně nepotřebuju. Mně ani nikdy nechutnal. Pil jsem ho, abych se dostal do nálady. Ale že bych si dal, jako moje manželka večer dvojku vína, protože mi chutná, to jsem nikdy neměl.“

Začali jsme se bavit o trash talku s Krištofičem. Už jste ale zažil i předtím vyostřené slovní přestřelky se svými soupeři. V roce 2018 s Karlosem Vémolou, později a Petrem Ondrušem. Co z toho bylo nejosobnější?

„To se nedá asi úplně říct, vždycky je něco, co mě naštve. Nejvíc byl asi ten první s Vémolou. Nevěděl jsem tehdy, jak se k tomu postavit, moc jsem si to asi pustil k tělu. S Ondrušem zřejmě taky. Tohle s Pirátem už vnímám jen jako jakousi motivaci navíc.“

I když Krištofič připomněl období, na které nerad vzpomínáte, poslední roky se vám daří. Jak sportovně, tak v osobním životě, navíc jste se před rokem a půl stal otcem dcery Anežky. Změnilo vás to nějak?

„Jsem moudřejší, serioznější… (usmívá se) To asi není otázka na mě, jestli mě to nějak změnilo.“

Ani třeba nenastupujete s něčím jiným do zápasu?

„Ne, to odstřihávám. Neříkám si, že teď zápasím za dceru a podobně. To nemám.“

Rozmlouval byste dceři, kdyby chtěla jít ve vašich šlépějích, tedy dělat MMA?

„No, asi bychom to probrali. Nemám tendenci vést ji k tomu, aby byla profesionální zápasnice. Kdyby opravdu sama chtěla, tak bych ji v tom podpořil. Bude určitě chodit cvičit, trénovat. Ale profesionální dráha je opravdu řehole a nechtěl bych, aby do toho šla.“

Máte za to, že pro ženy je to ještě těžší?

„Rozhodně. Je například prokázané, že shazování váhy jim zrovna nepomáhá, když pak chtějí pomýšlet na rodinu. A jak říkám, toho času, který tomu musí člověk obětovat, je fakt hodně. Ale kdyby ji to naplňovalo a vyloženě chtěla, tak ji samozřejmě podpořím.“

Proč je právě MMA tím vaším sportem?

„Je to emocemi, které tam jsou, ať už jdou nahoru, nebo dolů. To, jak to člověka dokáže vykopnout až do vesmíru, nebo poslat úplně na dno, je nepopsatelný pocit. A nejvíc je, když dá člověk do zápasu opravdu všechno. Když vyjde z klece, je rád že vyhrál, zajde za roh, tam sebou sekne na zem a je totálně vyždímanej.“

PATRIK KINCL SAMUEL „PIRÁT“ KRIŠTOFIČ 21. července 1989 (32 let) v Hradci Králové Narozen 15. srpna 1989 (32 let) v Bratislavě (Slovensko) 180 cm/84 kg Výška/váha 185 cm/84 kg 24:10 Profesionální bilance 14:3 All Sports Academy Tým Spartakus Fight Gym jediný Čech, který bojoval v organizaci KSW o titul Největší úspěch držitel prozatímního pásu šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA