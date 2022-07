Tomáš Souček hlásí z West Hamu: Rodíme za 3 měsíce!

Přišel, viděl, skóroval. Kapitán národního áčka Tomáš Souček (27) se po dovolené vrátil do sestavy West Hamu a hned dal branku v prohrané přípravě s Rangers (1:3).

„Jsem rád, že jsem před sezonou otevřel svůj gólový list,“ září »Suk«. Ovšem co je to proti radosti, která ho čeká s půvabnou manželkou Natálkou v požehnaném stavu.

Už brzy budou s dcerkou Terezkou (3) čtyři! „Je to za tři měsíce a všichni se těšíme, tak doufám, že to bude doma moc šťastné a přenesu to na hřiště,“ hlásí Tomáš Souček z Londýna.