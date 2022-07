Dresy pro novou sezonu: zlatá Chelsea, růžový Arsenal a sexy hit Benátek

Už se to blíží! Start nového ročníku je za rohem. Přípravy finišují, forma se optimalizuje, zbývá dořešit několik transakcí na přestupovém trhu a směle do toho. Kluby se taky chlubí novými dresy, ve kterých hodlají vyhrávat a zapsat se nesmazatelně do historie. Komu to sluší nejvíc? A kdo naopak ustřelil? Hitem na sociálních sítích se staly opět Benátky. Chválu sklízí Arsenal, Real nebo Juventus. A taky Bayern ve zlatobílé.

Coufal se utrhl, centruje do vápna, kde se do vzduchu šponuje Souček a hlavou míč zatlouká dos sítě. Až uslyšíte komentátora pronáše tahle slova, oba čeští reprezentanti budou mít na sobě jeden z dresů, které West Ham představil.

Doma klasika červená s bílou, a k tomu límeček. Venku černá s netradiční bronzovou barvou. A jako třetí do party se přidává růžová. Arsenal se vyparádil. Teď už jen dokráčet pro nějakou trofej. A hlavně zpět do Ligy mistrů.

Trofej a Tottenham? Tohle spojení spadá do kategorie archaismu. Spurs se naposledy radovali ze zisku ligového poháru v roce 2008. A to je dlouhých 14 let. Těmto dresům by titul slušel, ne? Jen možná raději neslavit v těch venkovních...

Když hrajete na stadionu Borussie proti slavné tribuně, které se přezdívá žlutočerná zeď, nebývá to příjemné. A v tomto smyslu odhalil Dortmund domácí dres. Venku vsadil na černou. Ta by slušela Haalandovi, teskní ještě fanoušci.

Když Zlatan uviděl nový domácí trikot, měl jasno: „Ještě nekončím!" Takhle to prý bylo. Jen co se Ibrahimovič uzdraví, hodlá AC dovést k dalšímu titulu. V červené části Milána jsou při chuti. Venku hodlají sbírat body v elegantní bílé.

AS Řím

Je čas přeřadit na vyšší rychlost a zařadit se do výkonnější skupiny. Do té, která bojuje o titul. José Mourinho miluje vítězství. Pro nic jiného nežije. Italská Serie A se v posledních letech vyrovnává. AS by to při oslavách v domácí sadě seklo.

