Drahá hvězda Reds kazila: Nunéz promáchl i přihrál do autu. Co Klopp?

V nové sezoně má být postrachem obránců nejen anglické ligy, jenže po prvních minutách v dresu Liverpoolu je Darwin Nunéz spíš terčem posměchu. 23letý útočník se přestěhoval na Anfield Road z Benfiky za astronomických 75 milionů eur (1,8 miliardy korun) a i proto se od něj čekají velké věci. Po posledním přípravném duelu s Crystal Palace (2:0) ovšem na sociálních sítích kolují záběry jeho nepovedených akcí - promáchnutý balon, přihrávka do autu nebo hlavička od brány. „Je to jen hra od fanoušků jiných klubů," kontruje trenér Jürgen Klopp.

Darwin Nunéz se po vydařené sezoně v Benfice, v níž nasázel 26 gólů v 28 ligových zápasech, dočkal vysněného angažmá v Liverpoolu. Premiéru si v dresu Reds odbyl na předsezonním turné v Bangkoku proti Manchesteru United. Při porážce 0:4 si připsal závěrečných 29 minut zápasu.

V pátek proti Crystal Palace pak dostal důvěru už od začátku druhého poločasu, kdy naskočil do hry i s největšími hvězdami mužstva, kterými jsou Mohamed Salah, Virgil van Dijk nebo Thiago Alcantara. Nejbližšího střídání Jürgena Koppa však byl také součástí, v 77. minutě ho nahradil Rhys Williams.

Co Nunéz za 31 minut na hřišti zvládl? Nebylo toho málo, ale fanoušky Liverpoolu rozhodně nepotěšil.

Po přízemním centru zpoza malého vápna vůbec netrefil balon, nadýchaný centr do pokutového území od Brazilce Thiaga pak sice zasáhl, jenže místo nebezpečné střely zastal práci za defenzivu soupeře a balon odvrátil z šestnáctky pryč.

Nepředvedl se ani jako ideální hráč do kombinace, když místo přesné narážečky odkopl u postranní čáry balon do autu. Tomu se rozmrzele posumál i Klopp.

„Pro některé lidi je to takový vtip, jak vybrat situace, kdy se hráči nedaří. Je to jen hra od fanoušků jiných klubů, což je normální," zůstal klidný po dotazu redaktora ESPN německý trenér. „Naši fanoušci tohle pravděpodobně dělají i s posilami Manchesteru United. Nemůžeme to brát vážně."

Kritici na sociálních sítích však nezahálejí a Nunéze už přirovnávají k Timu Wernerovi, který byl po přestupu do Chelsea rovněž za promarněné šance často terčem posměchu, nebo Andymu Carrollovi.

Dnes 33letý forvard bez angažmá přestoupil do Liverpoolu v létě 2012 z Newcastlu United za 41 milionů eur (zhruba 985 milionů korun) a na Anfield Road setrval necelé tři sezony. V dresu Reds vstřelil pouze 6 gólů ve 44 ligových zápasech.

„Děláme naprosto všechno pro to, abychom od Darwina viděli stejné věci, jako předváděl v Benfice. Je mojí zodpovědností mu pomoct naplnit jeho potenciál. Jsem naprosto klidný," řekl Klopp.

Zastání našel 187 centimetrů vysoký forvard i u spoluhráče Andrewa Robertsona. „Musíme ho nechat se v týmu zabydlet, na tréninku vypadal dobře. Je to fantastický hráč," uvedl na tiskové konferenci kapitán skotské reprezentace.

Jeho slova ale zpochybňuje další video, které se objevilo na Twitteru. Přesto je nutné zdůraznit, že letní příprava je teprve na začátku, další utkání Liverpool odehraje ve čtvrtek proti Lipsku.

V jaké formě se uruguayský zabiják Nunéz nakonec v Premier League pod Jürgenem Kloppem ukáže?