Plzeňská jízda do Evropy: vytleskaný Šádek, miláček Bílek i turbo Sýkora

Viktoria Plzeň po dlouhé době zažila velký evropský večer, který klub po tříleté pauze vrací do podzimní základní skupiny. Odevzdané Helsinky vyprovodila z domácí Doosan Areny v odvetě druhého předkola Ligy mistrů ve velkém stylu 5:0. Našlapaný stadion ocenil výkon Bílkovy družiny mexickými vlnami i ohromným aplausem. Jak vypadala plzeňská jízda?

Klub složitě skládá rozpočet, majitel Adolf Šádek si musel na provoz klubu v minulé sezoně půjčit. Úterní povedený večer znamená obrovskou satisfakci. Pro klub i hlavního bosse. Postupem do základní skupiny evropských pohárů získá Plzeň minimálně 72 milionů korun a ve hře jsou i mnohem vyšší bonusy. Nadšené publikum po pětigólové smršti ocenilo trenéra Michala Bílka a jeho nejbližší spolupracovníky Pavla Horvátha, Marka Bakoše, Matúše Kozáčika plus sportovního ředitele Daniela Koláře.

„Syky určitě předvedl velmi dobrý výkon. Pro něj je důležité, že dvě branky dal a jednu připravil, přejeme si, aby on a další ofenzivní hráči byli produktivní. Jemu to hodně pomůže,“ chválil svého ofenzivního polaře trenér Bílek.

Nastartoval se v ideální čas. Jan Sýkora v důležité odvetě proti HJK dirigoval ofenzivu českého mistra podobně jako během skvělého podzimu, kdy se vykopal zpátky do reprezentace. Po krásné akci zvýšil pravačkou skóre na 2:0, v první půli ještě nacentroval na gólovou hlavu kapitána Lukáše Hejdy na 3:0. Po přestávce po další povedené kombinaci zvýšil na 4:0.

Obrovská pomoc pro Bílkův soubor. Plzeň od prvních minut hnal vyprodaný stadion. Český mistr potvrdil, jak moc je doma silný. Na evropské scéně Viktoria vyhrála osmý z devíti posledních zápasů, třígólovým úvodním poločasem vyrovnala své nejlepší úvody v pohárech. Na konci zápasu běžely tribunami vítězné mexické vlny, všichni byli nadšení. „Děkuji, že přišli a vytvořili nám takovou atmosféru. Zveme je na další zápasy, ligové i pohárové. Vnímáme jejich podporu, bylo to dneska bezvadné,“ těšilo Bílka.

Odevzdané HJK

Radulovič měl hned v úvodu zápasu na noze po zaváhání plzeňské defenzivy na noze tutovku. Pokud by proměnil, zápas taky mohl vypadat úplně jinak. Jenže místo zajímavého klání hosté z HJK duel brzy po první inkasované brance zápas zabalili. Po třígólové smršti jako kdyby neexistovali a pustili domácí borce do exhibiční demolice. „Plzeň převzala otěže už po prvním gólu a od té doby byla jasně lepší. Potřebovali jsme lepší výsledek z prvního zápasu, to rozhodlo,“ uznal soupeřovy kvality kouč HJK Toni Koskela.