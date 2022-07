Televizní expertka a bývalá olympionička Křížová porodila: Nový život!

Svůj požehnaný stav před fanoušky dlouho schovávala. Instruktorka jógy a bývalá olympijská lyžařka Klára Křížová (33) se pochlubila zakulaceným bříškem před pouhými deseti dny. A nyní už je matkou. S kouzelnou novinkou se pochlubila na Instagramu a její příspěvek okamžitě zaplavily gratulace.

Účastnice olympijských her ve Vancouveru a v Soči se v posledních letech dostala do povědomí veřejnosti i díky tomu, že ve vysílání České televize vypomáhá jako expert pro sjezdové lyžování a spolukomentuje řadu přenosů. Aktuálně se však věnuje zcela jiným povinnostem, a to těm mateřským.

„Na nějakou dobu jsem se lehce odmlčela od sociálních sítí. Ten důvod byl, že jsem svoji pozornost směřovala malému zázraku, co ve mně roste. Nová životní role už klepe na dveře,“ sdělila před necelými dvěma týdny svým fanouškům. A zmiňovaná nová role už je tu. Klára porodila malého synka, kterému dali jméno Teodor.

Radostnou zprávu o zrození doplnila krátkým, ale naprosto výstižným komentářem: „Nový život“. Na černobílé fotografii, která symbolicky zachytila celou rodinku, pak byly vidět tři ruce. Oba novopečení rodiče svírali ručičku toho největšího pokladu, kterého se mohli dočkat.