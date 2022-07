Slavná ruská atletka porodila v USA: Do Ruska už se asi nevrátím!

Jedna z hvězd dálkařského sektoru oznámil radostnou novinu prostřednictvím sociálních sítí. Ruska Darja Klišinová (31) patří k nejkrásnějším atletkám světa a nyní už je také matkou. Fotku na které je s novorozeným synkem v náručí, ukázala fanouškům v úterý večer. Sympatická maminka v oranžových šatech doslova září štěstím.

„Vítej na světě,“ napsala ke společnému snímku. Vicemistryně světa z roku 2017 žije již více než osm let na Floridě a tak je logické, že i porod proběhl zde. Přesněji na klinice Baptist Health South Florida, která se nachází na předměstí Miami. Že si svůj nový domov doslova zamilovala, je patrné i z jejích slov. V rozhovoru pro ruská média dokonce řekla, že návrat do Ruska neplánuje.

„Nejsem si jistý, že se po konci kariéry vrátím do Ruska. V USA jsem už osm let svého života. Už jsem se tady usadila a zvykla si, našla jsem si přátele a známé. Vždy mám pocit, že se vracím domů. Navíc prvních pět let jsem ten pocit neměla, ale pak se objevil,“ uvedla pro RT na konci roku 2021.

„Ale do Ruska přijíždím vždy s velkým potěšením a snažím se to dělat co nejčastěji. Neberu v potaz poslední dva roky, kdy se vše hodně ztížilo. K rodičům se ráda vracím, stále je chodím navštěvovat,“ citoval RT Darju. Nyní tedy bude do své vlasti, kterou vždy reprezentovala, zřejmě jezdit i se svým synem. Klišinová se nikdy netajila svým těhotenstvím, ale jméno otce je dodnes neznámé. Své soukromí si v tomto ohledu střeží velmi pečlivě a tato informace se zatím neprovalila.

Je otázkou zda se úspěšná atletka ještě vrátí ke své aktivní kariéře. Ruská atletická federace ale pevně věří, že ještě neřekla poslední slovo. Největším úspěchem blonďaté krásky je prozatím stříbro z mistrovství světa 2017. Darja je také dvojnásobnou halovou mistryní Evropy (2011, 2013), vítězkou Mistrovství Evropy 2014, mistryní světa 2007 mezi sportovci do 17 let a mistryní Evropy 2009 mezi juniory.

Na posledních olympijských hrách v Tokiu se Klišinová zranila a ukončila své vystoupení předčasně. Po olympiádě už kvůli zranění a následně i těhotenství nezasáhla do žádného závodu.