Od začátku bylo jasné, že její start na olympiádě v Pekingu by se rovnal malému zázraku. Eva Samková (28) se však svého snu vzdát nechtěla, jenomže i vyhlášená bojovnice musí někdy sklopit hlavu. Chybou jiných?

K olympijskému zlato ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu česká snowboardcrossařka další kov nepřidá. Šest týdnů poté, co si v cíli týmového závodu v Montafonu zlomila oba kotníky, zhasla poslední naděje. „Zahojím se a vrátím se zpátky,“ vzkazuje odhodlaná Samková , která v zázrak dlouho věřila.

Samková hned po svém zranění absolvovala operaci, kterou měl na starosti vyhlášený rakouský lékař Christian Schenk. Tým české hvězdy si pochvaloval, že se zákrok povedl. „Naštěstí to dobře zoperovali a je to na cestě k tomu, aby se vyléčila,“ radoval se ještě nedávno přítel Samkové herec Marek Adamczyk v pořadu Všechnopárty. Jenomže… „Ani ortoped v Rakousku není neomylný,“ naznačil na Twitteru komentátor ČT Michal Dusík potíže. A zdroje Blesku hovoří v podobném duchu.

„K Samkové přistoupili jako k obyčejnému pacientovi, ne jako k profesionální sportovkyni, která má jet za měsíc na olympiádu,“ zní kritika. Celá situace je však komplikovaná a nikdo se naplno neodváží říct, že zvolená konzervativní léčba byla automaticky chybná. „Nikde není psáno, že při jiném typu léčby by Eva olympiádu stihla. Nicméně otazníky existují,“ dodal zdroj. Hořkost však v týmu Samkové každopádně zůstává...

Lékařské konzilium se nicméně shoduje, že postavit se na prkno by v tuhle chvíli bylo zbytečně riskantní a hrozilo by trvalými následky. „Jakékoli jiné rozhodnutí by znamenalo riziko nejen pro sportovní kariéru, ale i pro civilní život,“ má jasno renomovaný lékař Pavel Kolář. Samková teď bude dál rehabilitovat s tím, že by se na svahy mohla vrátit na konci sezony.

„Rozhodnutí nejet do Pekingu bylo těžké, ale správné. Teď se soustředím na to, abych se uzdravila a fungovala dál,“ dodává snowboardcrossařka. A čeští olympionici už spřádají plány do budoucna. „Jak říkal Evin trenér, právě začala příprava na olympijské hry v Cortině a Miláně,“ má jasno předseda ČOV Jiří Kejval.