Plány Puskarčíkové a jejího přítele po kariéře: Hlavně cestovat. A co dál?

Když jedna cesta končí, druhá začíná. Přesně v téhle situaci se ocitl sportovní pár Eva Puskarčíková (31) a Thomas Bormolini (30). V rozhovoru pro web biathlonworld.com prozradili své plány do budoucna. Zatímco česká ex-biatlonistka se chce hlavně věnovat cestování, její italský přítel už má konkrétní plány do budoucna.

„Rozhodnutí seknout s biatlonem přišlo pozvolna. Krok za krokem. Na konci olympijského cyklu si my atleti dáme chvíli na rozmyšlenou, co dál. Během minulého roku jsem věděl, že ve třiceti potřebuju změnu,“ prohlásil přítel Puskarčíkové. „Bylo opravdu těžké pokračovat jen s nadějemi, zatímco mé tělo už nefungovalo jako dřív. Abych si to usnadnila, uzavřela jsem dohodu sama se sebou. Pokud budu schopna rvát se o nejlepší desítku, zůstanu ještě další rok,“ přiblížila svůj pohled na věc sama Puskarčíková.

Jaké jsou tedy plány sportovního páru na další léta. Zatímco česká biatlonistka se chce věnovat hlavně cestování, Bormolini už myslí dopředu. „V dohledné budoucnosti se chci stát lyžařským instruktorem a koučem první úrovně,“ řekl ambiciózní někdejší biatlonista.

Další plány? Corsica a Vietnam

To Puskarčíková má především společné plány. „Budeme se snažit zkoušet nové věci, a hlavně cestovat na místa, kde jsme ještě nebyli. Navštívili jsme Mauricius a autem jsme sjeli Balkán. Uvažujeme o Corsice, a před pár dny jsme si zabookovali letenky do Vietnamu.“

Bronzová olympijská medailistka ze ZOH v Soči 2014 ale na závěr rozhovoru přeci jen přiblížila, co by v budoucnu chtěla dělat. „Uvidíme, kam nás osud zavane. Po určité pauze od biatlonu a protřídění myšlenek, pravděpodobně bychom chtěli oba zůstat v prostředí tohoto sportu,“ prozradila rodačka z Jilemnice.