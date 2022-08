Horor v dráhové cyklistice: Zlatý olympionik vyletěl z dráhy, fanoušek krvácel!

Z těch obrázků až mrazí. Anglický cyklista Matt Walls (24) během závodu v dráhové cyklistice na Commonwealth Games v Birminghamu havaroval, a to tak, že vyletěl z dráhy mezi diváky! Jeden z nich začal po incidentu dokonce krvácet. Do cíle už přitom zbývalo jediné kolo.

Závod se jel na 15 kilometrů, a do cíle už chyběl jen kousek. Jenže pak Kanaďan Mathias Guillemette (20) zavinil nehodu, a to pořádnou. Několik jezdců tvrdě dopadlo na dráhu, ale nejvíc to odnesl Walls. Zlatý medailista z Tokia vyletěl až na tribunu, kde zranil jednoho z příznivců. Guillemette byl následně diskvalifikován.

Jak vlastně nebohý fanoušek dopadl? Závod musel opustit na vozíku a byl potřísněn krví! Walls byl následně převezen do nemocnice. Žádné vážně zranění ale naštěstí neutrpěl. „Právě jsem byl svědkem té nejhorší nehody,“ uvedl jeden z fanoušků pro web deníku The Sun. Tato slova potvrzuje i fakt, že cyklistu Matta Bostocka (25) museli zdravotníci odnést na nosítkách.

„Děkuji všem za zprávy a podporu! Nějak se mi podařilo z té nehody vyváznout pouze s pár stehy a odřeninami,“ uklidnil Walls své fanoušky na Twitteru. „Doufám, že všichni, včetně diváků, z toho nakonec vyvázli v pořádku,“ doplnil na závěr.