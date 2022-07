Hlavní hvězda Tour Van Aert: soud kvůli přestupu i překonání zranění

Už při Tour de France před rokem celý svět žasl nad jeho neskutečnou univerzalitou. Nejen že Wout van Aert závodí na silnici, ale také má tři tituly mistra světa v cyklokrosu. Jenže to ještě v jeho případě nestačí. Také letos demonstroval svou obrovskou sílu v různých typech etap. A také velké emoce, když se po časovce, kterou vyhrál a jako lídr Jonas Vingegaard potvrdil celkové prvenství na letošní Staré dámě, rozplakal. V článku iSport.cz si připomeňme historii i současnost belgického cyklisty.

Nyní je Wout van Aert velmi ceněnou hvězdou svého týmu Jumbo-Visma. Ale jeho přechod do nizozemské sestavy nebyl jednoduchý. Na silnici totiž před rokem 2019 závodil za druhodivizní celek Vérandas Willems-Crelan. Ten ale Belgičana pustit nechtěl. I přes nevoli svého tehdejšího zaměstnavatele však přestoupil. Celou kauzu řešil dokonce soud, který mu loni vyměřil pokutu 662 tisíc euro (víc než 16 milionů korun).

Na posledních dvou Tour de France si připsal sedmadvacetiletý cyklista pokaždé tři vítězné etapy. A pokaždé při tom neskutečně bavil. Loni nejprve všechny zaskočil, když si pro první výhru dojel ve velmi náročné horské etapě s dvojím přejezdem Mont Ventoux. Už jen porce 4671 nestoupaných metrů značí, že to měla být etapa pro vrchaře. Jenže Wout van Aert. Letos už všem toto vysvětlení úplně stačí. Teď získal prvenství z úniku, ve sprintu do těžkého kopce a v časovce.

Ceněný závodník

Smlouvu v týmu Jumbo-Visma má v tuto chvíli podepsanou do konce roku 2024. Co se týče výše platu, cení si ho nizozemská stáj dokonce víc než svého původního lídra na celkové pořadí Primože Rogliče. Podle neoficiálních údajů je jeho roční plat 2,2 milionů eur, zatímco slovinský kolega bere 2 miliony. A pokud nepočítáme odměnu za celkové prvenství Jonase Vingegaarda na uplynulé Tour de France, byl právě Van Aert velkým přispěvatele do týmové kasy.

78

Tolik tisíc eur získal Wout van Aert za celkový zelený dres, největšího bojovníka Tour a tři vítězné etapy. K tomu je ještě nutno připočítat odměnu za každý den v zeleném dresu, čtyři dny strávil i ve žlutém.