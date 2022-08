Křetínského West Ham se vzteká: Soud kvůli drahému pivu?

Fotbal a pivo. To je v očích fanoušků neoddělitelná dvojice. V českých podmínkách stále v rozumné cenové hladině, ovšem na ostrovech se fanoušek při placení jedné pinty zlatavého moku pořádně prohne. Na prvním domácím zápase zůstali fanoušci londýnského West Hamu v šoku, když na tabuli s cenou uviděli jedno pivo za v přepočtu 210 korun!

Slavný klub, ve kterém drží podíl i Čech Daniel Křetínský, není majitelem stadionu, na kterém hraje. Právě proto nejde cenová politika občerstvení za klubem a snaha vydělat byla provozovateli zřejmě přednější než názor veřejnosti.

Aby byly zachovány rozumné ceny jídla a pití, ze kterých klub neprofituje, uzavřel dohodu, která má zajišťovat, že ceny budou shodné jako průměrné ceny na Arsenalu, Chelsea a Tottenhamu. To by ovšem znamenalo, že nejlevnější pivo by mělo stát kolem 165 korun, tedy téměř o 50 korun levněji než nyní. Zarážející je i cena malé láhve koly, která stojí 130 korun.

West Ham už ohledně tohoto problému kontaktoval cateringovou společnost Delaware North, ale ta trvá na tom, že nemůže měnit ceny bez povolení od majitele stadionu. Hammers očekávají, že ceny budou změněny včas pro jejich příští domácí zápas proti Viborgu v rámci Konferenční ligy, který se koná 18. srpna. Pokud se tak nestane, uvádějí, že budou podnikat právní kroky.