Ukrajinský baleťák se chlubí kérkami: Třikrát hlava Putina!

Nad tím zůstává rozum stát. Baletní tanečník Sergej Polunin (32) nedávno přidal na instagram fotku, kde má vytetovanou ne jednu, ale hned tři podobizny ruského diktátora Vladimira Putina. Sám přitom pochází z ukrajinského Chersonu, a ještě ke konci loňského roku tvrdil, že tetování s Putinem odstraní.

„Odstranit svá tetování jsem se rozhodl, protože jsem se chtěl vrátit k tomu ,čistému sedmnáctiletému já´. Abych znovu pocítil, jaké to je nemít na kůži vůbec nic. Tetování jsem měl na svém těle opravdu dlouho,“ řekl Polunin loni v prosinci během rozhovoru pro idnes.cz.

Putinové a Ukrajina na jednom těle

Neuběhl ani rok, a realita je úplně jiná. Nejen, že tetování nezmizelo, ale dokonce k němu přibyly další dvě Putinovy hlavy. Pod fotku na sociální síti sám Polunin nenapsal nic, ovšem v komentářích se rozproudila vášnivá debata. Zatímco drtivá většina komentářů ho odsuzuje, malá část ho podporuje a dokonce se ho snaží ještě hájit. Schizofrennímu dojmu dává korunu jeho tetování na ruce, kde má vyobrazen státní znak Ukrajiny.

První Putinovu podobiznu si tanečník nechal zvěčnit v roce 2018. Ve stejné době získal ruské občanství. Původně chtěl v roce 2012 s tancem skončit a vrhnout se na hereckou dráhu, ale to nevyšlo. Namířil si to tedy do Ruska, kde s tancováním pokračuje.