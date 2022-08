Královská charita! Vévodkyně Kate (40) si to na kurtu rozdá s hvězdným Federerem (41)

Muž a žena proti sobě během tenisového duelu. Obrázek velmi neobvyklý, ovšem v září se jeden takový zápas uskuteční, a účast je to opravdu hvězdná. V tenisovém klání se utkají vévodkyně Kate (40) a někdejší tenisová jednička Roger Federer (41).

Jedná se o charitativní akci, při které se mají vybrat peníze na znevýhodněné děti. Pokud byste ale pomýšleli nad koupi lístku, máte smůlu. Zápas se odehraje na tajném místě kdesi v části východního Londýna, a na duel byly pozvány pouze děti.

Fakt, že se s vévodkyní z Cambridge utká právě švýcarská legenda, není náhoda. Federer udržuje se členy královské rodiny dlouhodobě přátelské vztahy. Princi Georgeovi (9) dělá trenéra tenisu, a před pěti lety se jako host objevil také na svatbě Pippy Matthewsové (38), sestry Kate.

Neuvěřitelný forhend

„Její královská výsost je nadšena podporou místního tenisu a povzbuzováním mladých lidí ze všech prostředí, aby se zapojili do tohoto sportu,“ zní v oficiálním prohlášení Kensingtonského paláce. Není to ale poprvé za poslední dobu, co se Kate objeví s raketou v ruce proti slavnému jménu z tenisového prostředí. Loni si pinkla s Emmou Raducanuovou (19) během US Open. Talentovaná Kanaďanka vyzdvihla především její forhend, který označila za neuvěřitelný.