Hancko: Arábie? Cítil jsem, že se to nevyvíjí správně. Kvůli stresu zhubnul tři kila
Pohádková výplata, štědré bonusy i možnost zahrát si s hvězdným Cristianem Ronaldem? Tomu se těžko odolává. Slovenský fotbalista Dávid Hancko měl takovou nabídku od saúdskoarabského al-Nassru na stole. Ba co víc, vše už bylo domluvené jak s hráčem, tak s jeho tehdejším zaměstnavatelem – Feyenoordem Rotterdam. Jenže pak celá dohoda padla. Hancko dorazil na soustředění al-Nassru, kde mu klub oznámil, že už ho nechce. „Začalo se to tam nějak protahovat, přišlo mi to zvláštní,“ řekl obránce v rozhovoru pro Livesport Daily.
Dávid Hancko tak skončil na neméně slavné adrese – ve španělském Madridu, kde obléká dres Atlétika. O takový přesun slovenský stoper stál hned od začátku. Jenže… „Al-Nassr byl první klub, který se dohodl s Feyenoordem. Vzpomínám na ten den, kdy jsem se musel rozhodnout. Tenkrát neexistovala jiná nabídka. Ještě ráno jsem volal agentovi, aby kontaktoval Atlético a zjistil, jestli se kluby nakonec dohodnou. Ale potvrdilo se, že mezi Atlétikem a Feyenoordem žádná dohoda není,“ popisuje bývalý hráč Sparty.
Přestup do Saúdské Arábie mu nejbližší okolí schvalovalo. I když on sám o stěhování mimo Evropu nestál. „Po konzultacích s rodinou, agenty a blízkými jsme se rozhodli, že musíme přijmout nabídku al-Nassru, protože už dál čekat nešlo. Poslední dny jsem váhal, jestli je to správný krok, chtěl jsem jít do Evropy, ale nic nepřišlo. Nemohl jsem si vybírat. Všichni kolem mě utvrzovali, že racionálně a pragmaticky je to správný klub,“ vysvětluje Hancko.
A tak za týmem vyrazil na soustředění do Rakouska, kde se celá dohoda začala hroutit. „Všechno už bylo dohodnuté, přijel jsem na soustředění a tam se to začalo nějak protahovat. Přišlo mi to zvláštní, komunikovali s mým agentem a ani nechtěli, abych za nimi přišel osobně. To už jsem cítil, že se to nevyvíjí správně,“ přiznává slovenský reprezentant.
Věřím, že to nějak zařídil osud
Během týdne (pravděpodobně i vlivem stresu) shodil tři kila, navíc málo spal. „A většinu času jsme trávili na hotelu v lobby, kde jsme jen seděli, čekali a snažili se celou situaci brát s nadhledem,“ popisuje náročné dny.
Když mu pak klub skandálně oznámil, že o něj již nemá zájem, Hancko neváhal a spolu s agentem začal ihned jednat o přestupu do Atlétika. „Chtěli mě opravdu hodně a udělali pro to vše, nakonec to zvládli během dne a půl. Vždycky jsem cítil, že chci zůstat v Evropě. Věřím, že to nějak zařídil osud, že se to takhle mělo stát.“
Po přesunu do Madridu je tak 27letý Slovák opět spokojený. „Poslední rok, možná rok a půl, to byl můj sen a cíl. Věřil jsem, že by se to mohlo podařit, i když cesta byla trochu klikatá. Jsem nadšený, že jsem tu. Když si vzpomenu na dobu před pěti lety, kdy jsem se v začátcích ve Spartě trápil s kolenem a nebyl stálým členem základní sestavy, o něčem takovém jsem ani nesnil,“ září bývalý kapitán Feyenoordu.
V novém angažmá zatím slovenský stoper odehrál dva přípravné zápasy proti Portu a Newcastlu. První soutěžní duel Atlético čeká už v neděli od 21.30, kdy v úvodním kole La Ligy vyrazí na půdu Espanyolu. Ukáže se Hancko hned v základní sestavě?