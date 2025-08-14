„Kouzla“ nováčka ze Zlína: Facka z druhé ligy, konkurence, objev z Kroměříže i štěstí
Nováček, před sezonou jeden ze žhavých adeptů na sestup, má stejně bodů jako Sparta a Slavia. Nikdo nenasbíral za čtyři kola víc. Zlín je senzací rozjezdu Chance Ligy. Ještě neprohrál, střílí v průměru dva góly za zápas a má úseky hry, kdy fotbalem i baví. Deník Sport a web iSport vysvětlují v pěti bodech, proč to podceňovanému výběru Bronislava Červenky prozatím tak šlape.
Druholigová facka
V kádru FC Zlín nenajdete ty nejtalentovanější a nejlepší hráče v lize. V příští nominaci reprezentačního Haškova áčka se určitě neobjeví Michal Cupák s Jakubem Černínem, natož třicátníci Poznar, Bartošák, Dostál, Kalabiška či Křapka. Přesto právě celek z moravské Letné jako jediný drží bodový krok s pražskými „S“. Je to šok, o tom žádná. „Vypovídá to o síle mančaftu, o tom, jak táhneme za jeden provaz,“ líčí útočník Matěj Koubek. „Není to tak, že je tady patnáct skvělých, nadstandardně technických fotbalistů. Ale charakter je ve fotbale leckdy důležitější,“ dodal.
Ačkoliv se Zlín řadí mezi tradiční prvoligové týmy, v předchozí sezoně mezi elitou chyběl. Rok v nižší soutěži mu posloužil jako užitečná facka, která vývoji klubu prospěla. Byť se nadále rozpočtově řadí do dolní poloviny tabulky, majitel Zdeněk Červenka v létě odklepl příchod sedmi posil plus soustředění v Rakousku. Navíc posílil management o sportovního manažera Pavla Hoftycha, fachmana se zlínskou minulostí, který dokázal sehnat na přebraném trhu slušné hráče. Ne hvězdy, ale borce, kteří herním naturelem i charakterem zapadli do specifického prostředí. Až na neznámého Portugalce Lopese se všichni ihned prosadili do užšího kádru.
Trefa Cupák
Upřímně, znali jste ho před pár týdny? Pouze fajnšmekři, kteří pozorně monitorují nižší soutěže, měli o Michalu Cupákovi povědomí. Šestadvacetiletý záložník válel za Kroměříž, druhou a třetí ligu. Nabídky z první odmítal, neboť před fotbalem dával přednost civilnímu učitelskému povolání. Ani ve Zlíně původně být neměl. Dorazil těsně před startem sezony jako nouzová varianta po odchodu špílmachra Davida Tkáče do Olomouce. Levnou akvizici si vyžádal a obhájil kouč Červenka, který vedl běhavého šikulu pět let v Kroměříži. Výsledek? Cupák dal v premiéře v Teplicích gól, na další přihrál. Pak se trefil proti Slovácku a naposledy s Mladou Boleslaví byl u dvou branek. Po čtvrtém kole patří mezi nejproduktivnější hráče celé Chance Ligy.
Los plus štěstí
Faktory, které nelze vynechat. Ve vyrovnané soutěži se bez štěstí neobejdete. Kdo ho má v danou chvíli víc, naklání zápasy na svou stranu a bere body. Zlínu zatím karta přeje. Ustál už hodně kritických situací. V prvním kole v Teplicích byl po prvním poločase skoro na odpis, v následném derby se Slováckem se nakonec těšil z bodu. V Karviné vyhrál díky vlastnímu gólu Jiřího Fleišmana a sám nevystřelil na bránu. Proti Mladé Boleslavi ztratil dvougólový náskok a na vyrovnání soka odpověděl Koubkovým zásahem hned po minutě. Za tím vším hledejte mentální odolnost týmu, ovšem také přízeň štěstěny. Nováčka se drží. Stejně jako v předchozím druholigovém ročníku. Nebo jsou za tím nějaká jiná kouzla? Červenkova parta zatím nenarazila na žádného z favoritů, až teď ji čeká skutečná prověrka: Olomouc, Liberec, Sparta.
Trenér-pracant
Tady je Červenkovo. Majitel Zdeněk Červenka, trenér Bronislav Červenka. Oba klíčoví muži organizace jsou vzdálení příbuzní, a ačkoliv nepocházejí ze Zlína, k městu si vybudovali silný vztah. Kouči bude na podzim padesát, mezi elitou začíná. Nemá to lehké. Někteří jeho svěřenci bývali docela nedávno spoluhráči, tyká si s nimi, kamarádí se. Zdá se, že dokáže složitou situaci vybalancovat a opravdu hraje ten, kdo na to má výkonnost a nejlépe se hodí do daného typu utkání. Jaký byl Červenka fotbalista, takový je trenér. Razí bojovný, nepříjemný, agresivní, atletický styl s důrazem na pevnou defenzivu. Pragmatismus se zaměřením na výsledky, nic extra komplikovaného. Prostě způsob hry, na který má materiál. Sám je pořád štíhlý jako proutek. Dost možná by s Cupákem dodnes vydržel běhat…
Konkurence na hrotu
Třikrát nastoupil v základu kapitán Tomáš Poznar, jednou Matěj Koubek. K tomu chodí brzy po půli do hry žolík Stanley Kanu. Zlín má v kádru tři útočníky, které kouč operativně rotuje dle typologie soupeře a zápasu. Nikdo nemá místo jisté. Zahrají si všichni a zároveň si všichni přejí hrát víc. To může být do budoucna problém. Když nedostal Koubek v prvních dvou kolech ani minutu, nenesl to dobře. Prý uvažoval o změně dresu. Stejně negativně vnímal veterán Poznar nenasazení do bitvy v Karviné. Po víkendu se může cítit ukřivděně Nigerijec Kanu, nevyužitý proti „Bolce“. Svou minutáž každopádně dokáže trio využít, všichni už vstřelili důležitý gól. „Vnímáme, že jsme tři na jednu pozici. Konkurence je velká a pohání nás dopředu. Na prvním místě je tým,“ zmínil Koubek.