Překvapivé »novinky« od Muradova: Sloužím vlasti! Trenér odhalil pravdu

V Česku se necítí vítán, ale za svou vlast by dýchal! Machmud Muradov v těchto dnech řeší problém s povolením k pobytu, které mu v tuzemsku nebylo prodlouženo, a mezitím tráví čas v rodném Uzbekistánu. Odtamtud teď také přišla zajímavá zpráva, která zmátla fanoušky: Muradov vstoupil do armády?!

Muradov se na sociálních sítích pochlubil fotkami ze slavnostní přísahy, kterou složil zemi i prezidentovi a vstoupil do ozbrozejných sil republiky: „Věrně sloužím republice Uzbekistán a svému prezidentovi!“ připsal k fotografiím Uzbek. Zdálo se tak, že jde o poměrně čerstvou záležitost.

Jak ale webu Expres vzápětí oznámil trenér slavného bíjce, v armádě už je zhruba rok: „Není to tak, že by si vzal mundúr a do ruky zbraň a šel bojovat, je to jen podpora státu,“ sdělil Petr Kníže.

Tuzemská média nicméně po zvřejnění obrázků začala spekulovat o tom, že právě onen vstup do armády mohl být důvodem, proč Muradovovi nebylo prodlouženo vízum. Uzbekistán totiž v roce 2005 podepsal pakt o vojenské spolupráci s Ruskem, které momentálně pod hlavičkou »speciální vojenské operace« páchá zvěrstva na Ukrajině.

Kníže webu ale také oznámil, že si jeho svěřenec vyřizuje vízum do Evropské unie, nicméně ne přes Českou republiku. Pokud celý proces půjde hladce, brzy by mohl trénovat nejen v tuzemsku ale také v Polsku, jak už dříve Muradov nastínil své plány.

Problémy s vízem kvůli údajnému nebezepčí

Česká republika prý sportovci neprodloužila vízum z toho důvodu, že je pro stát a veřejnost nebezpečný. Sám Muradov sice popírá, že by se něčeho vědomě dopouštěl anebo byl v kontaktu s někým, kdo může představovat hrozbu, přesto ale zpravodajský web Aktu News.cz zmínil jeho jméno v reportáži o neblaze proslulém podnikateli Vlastislavu Římském. Ten sám figuruje v několika velkých trestních kauzách a policie jej dokonce zadržela.

„Římskému není cizí poslat skupinku ranařů, kteří mají někoho zastrašit. Jak dokonce dokládá odposlech, který má naše redakce k dispozici. Pomáhat v tom měl i aktuálně z České republiky vyhoštěný zápasník MMA Machmud Muradov. Zdali jeho vyhoštění z České republiky souvisí s aktivitami Římského, ukáže až čas,“ zaznělo v reportáži.

Takové spojení však bývalého partnera zpěvačky Moniky Bagárové zvedlo ze židle. „Přísahám na rodiče, na dceru, nikdy jsem takové věci nedělal, ani je nemám zapotřebí. Nikdy jsem nebyl součástí podobných skupin, nebo něco takového. Je to neprostá – omlouvám se za sprosté slovo – pí*ovina,“ uvedl pro iSport.cz Muradov.

„Obviňují mě z něčeho, co jsem nikdy nedělal a nikdy bych neudělal. Raději bych uklízel, čistil podlahy… Tohle je opravdu moc. Už kdysi tenhle nesmysl vyšel, a teď to připomínají. Že o mně někdo mluvil. Já ale toho člověka ani neznám. Proč si mě tedy někdo hned bere do pusy? Tohle není normální. Vím, že jsem nic neudělal,“ čertil se Uzbek.