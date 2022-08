Aféra v KHL: Hráč utekl od rodiny kvůli reportérce, ta je teď těhotná!

Nezodpovědnost. Jiným slovem chování útočníka Alexeje Potapova (33) ani nazvat nejde. Jeho manželka přišla na nevěru. Poměr má s reportérkou Alenou Grebenkovovou. A aby toho nebylo málo, tak s milenkou čeká dítě!

Celé to začalo při stěhování do Čeljabinsku. Zatímco Alexej se přesunul do nové destinace, rodina zůstala v Moskvě kvůli dcery, která zde navštěvuje taneční školu, a podle slov matky Iriny by se v Čeljabinsku nemohla naplno rozvíjet. Domluvili se tedy, že Irina bude za Potapovem jezdit víkend co víkend.

Nějakou dobu to tak šlo, dokud si manželka nezačala všímat cizích věcí po celém domě. „Nacházela jsem cizí ženské věci jako například sponky do vlasů. Jednou, když jsem dorazila, tak jsem si všimla, že všechny rodinné fotky jsou pryč, a na stole bylo několik hrnků a talířů,“ popisovala Irina v rozhovoru pro sport24.ru.

Nevěru odhalily děti

I přes podezřelé stopy Potapov nevěru popřel. Irina se snažila si to nepřipouštět, ale pak jednoho dne narazila na přímý důkaz. „Všechno vyšlo definitivně najevo, když Alexej přijel na návštěvu a nechal svůj tablet bez dozoru. Děti se na něm dívaly na kreslené pohádky, když v tom náhodou otevřely osobní deník, kde byla celá nevěra popsána.“

Rodina se samozřejmě rozpadla. Dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru vystupoval chvíli opatrně, ale poté začal být v smskách hrubý a provokoval. Nyní je rozvodové řízení v plném proudu. A kdo je vlastně ona milenka? Reportérka klubového kanálu Čeljabinsku Alena Grebenkovová, které nepřipadalo hloupé zavinit rozpad rodiny.

Pálil ostrými

A aby toho nebylo málo, tak nedávno vyšlo najevo, že je se svým novým úlovkem a pracovním kolegou v jednom těhotná! Potapov sice řekl, že své děti z prvního manželství bude navštěvovat, ale kdo ví, jak to celé dopadne...