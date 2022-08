Před 30 lety přišel Železný o rekord! Viníka nejdřív proklínal, pak mu děkoval: Vášně uhasil půjčený oštěp

Přesně před 30 lety na stránkách Blesku soptil, jak ho americký oštěpař Tom Petranoff (64) podrazem připravil o světový rekord. Jan Železný (56) tehdy ještě nemohl tušit, že o necelý rok později bude slavit právě díky proklínanému sokovi.

Oslo, červen 1992. Železný poslal náčiní do vzdálenosti 94,74 metru a radoval se z nového světového rekordu. Jenomže ne dlouho: finští soupeři jeho oštěp rozřezali a uspěli s protestem, že se skládá ze čtyř částí místo povolených tří. Železný zuřil a ze všeho obvinil Petranoffa, někdejšího světového rekordmana, který prý chtěl Finům podkuřovat. „Je to podrazák. Teď se s ním nebavím a on na mě hloupě civí,“ zuřil Čech. Za pár měsíců bylo najednou vše jinak.

Rekord i se sloupem

Pietersburg v Jihoafrické republice, duben 1993. Oštěp z ruky českého šampiona letí do vzdálenosti 95,54 metru, tentokrát mu světové maximum zůstane (a v roce 1996 v Jeně hodí dosud platný rekord 98,48). A děkuje za něj muži, kterého před pár měsíci proklínal! Petranoff (tehdy závodící za JAR) Železného s celou rodinou pozval na dvouměsíční tréninkový kemp do svého střediska na jihu Afriky. „Doufám, že Petranoff jako oštěpař mi vyjde vstříc,“ věřil Železný.

Jeho slova se naplnila víc, než on sám čekal: světový rekord hodil s oštěpem půjčeným od muže, kterému nedávno nemohl přijít na jméno. „Házel jsem s Tomovým oštěpem, sedí mi nejvíc,“ měl jasno rekordman. A co na to všechno říkal muž, o kterém je celou dobu řeč? „Kdyby Jan držel v ruce telefonní sloup, stejně by hodil 95 metrů,“ smál se Petranoff, po nedávné zášti ani stopy. Oba aktéři 30 let starého dramatu u oštěpu zůstali jako trenéři. Petranoff u dětí na Floridě, Železný bude dnes sledovat své svěřence na ME v atletice v Mnichově.

Kouč Železný a jeho naděje: Budou slavit?

Po příletu z nedávného MS pyšně pózoval po boku bronzového Jakuba Vadlejcha (31), v Německu by trenér Železný rád slavil znovu. A pokud možno víckrát.

Kromě Vadlejcha bude mít Železný v akci Nikolu Ogrodníkovou a Nikolu Tabačkovou. „Když se povede jeden vrchol, tak je člověk psychicky silný,“ věří Železný, že Vadlejch své medailové umístění ještě vylepší. A co dámy? „Už kvalifikace bude strašně těžká. Vím, že až se Nikola dostane do formy, bude to jiný,“ doufá v dnešní probuzení své hvězdičky.