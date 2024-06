ME v atletice 2024: program a výsledky. Kdy závodí v Římě české naděje?

Před dvěma roky v Mnichově přinesl hned první den ME v atletice Česku medailový úspěch. Bronz v kouli získal Tomáš Staněk. Evropský šampionát v atletice letos od 7. do 12. června hostí Řím, kde se představí více než padesát zástupců české atletiky. Prohlédněte si kompletní program českých sportovců na ME v atletice 2022.