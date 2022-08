Autobus s fotbalisty Liptovského Mikuláše se střetl s kamionem: Policie řekla, co se stalo!

Sobotní cesta ze zápasu v Trenčíně se pro fotbalisty Liptovského Mikuláše změnila v horor. Cestou domů se totiž jejich autobus střetl s kamionem jedoucím v protisměru a kromě toho, že byl tým z celé situace v šoku navíc museli být tři členové mužstva ošetřeni s lehkým zraněním v nemocnici. Policie teď prozradila, co za nehodou bylo!

Nehoda se stala během toho, co se fotbalisté vraceli po prohraném utkání v Trenčíně. Podle vyjádření policie se nehoda udala krátce před jedenáctou hodinou v noci. „K nehodě došlo tak, že 49letý muž řídil nákladní vozidlo VOLVO po silnici I/18 ve směru od Ružomberka na Žilinu, kde se v části Černová plně nevěnoval řízení vozidla, v důsledku čehož přejel do protisměrné části vozovky, kde levým zpětným zrcátkem zachytil autobus SCANIA, který v té době řídil 69letý řidič,“ popsali policisté, podle kterých se řidič klubové autobusu snažil střetu do posledních sekund zabránit.

„Řidič autobusu se snažil srážce vyhnout, vyjel na krajnici ve svém směru jízdy a nákladnímu vozu se již nedokázal vyhnout. Při nehodě došlo k poškození zpětných zrcátek a skleněných výplní autobusu, což mělo za následek zranění tří cestujících, kteří byli převezeni do nemocnice,“ stojí ve vyjádření strážců zákona s dodatkem, že test na alkohol byl u obou řidičů negativní a viníkovi nehody uložili policisté blokovou pokutu.

Ke zranění se pak ještě detailněji vyjádřil sám klub. „Při nárazu utrpělo vícero hráčů zranění hlavy, tržné rány, poranění očí, utrpěli šok. Tři hráči – Tomáš Gerán, Tomáš Stač a Rastislav Václavík byli ošetření v nemocnici a ostatní na místě nehody,“ komentoval bouračku se zahraničním kamionem klub na svých sociálních sítích. Ve vyjádření nechybí ani poděkování všem záchranným složkám, které na místě zasahovaly.

Hráči byli po ošetření v nemocnici propuštěni do domácího léčení a klub zrušil nedělní i pondělní trénink. Ve hře je také přeložení středečního zápasu Slovnaft Cupu a i nejbližšího duelu Fortuna ligy.