Břeclav přišla o Hlinku, turnaj příštích hvězd má Brno. A pak i do nové haly? To se neví
Kolikrát až za pár let se dovtípíte, jaké ikony a světová esa jste na českém ledě a na vlastní oči sledovali. I to patří k turnaji Hlinka Gretzky Cup, který vypukne v Brně a Trenčíně pondělními skupinovými bitvami a v sobotu pozná vítěze. Jde o největší turnaj kategorie U18 před jarním mistrovstvím světa, mnohdy je i lépe obsazený než pozdější šampionát. Česko obhajuje stříbro a z tradičního dějiště v Břeclavi se přestěhovalo do stánku Komety. Proč?
V Břeclavi to bývala událost roku, v druhé půlce léta se na místním zimáku scházela hokejová budoucnost. Pozdější ikony NHL a tahouni reprezentací na největších světových akcích, v zákulisí pak skauti klubů NHL coby někdejší hokejové hvězdy nebo osobnosti z řad generálních manažerů celků nejlepší ligy světa. Význam podniku postupem času převýšil kapacitu a možnosti pětadvacetitisícového města, proto se organizátoři rozhodli pro Brno.
Ředitel reprezentací Milan Hnilička netají, že pro změnu byli i účastníci z ostatních zemí. Třeba zámořské výběry mívají velmi početné štáby a trochu rozšířenější požadavky než jiné týmy, zvlášť Kanada. A v Brně je přece jen snazší jejich standardům vyhovět. „Jejich výprava čítá 41 lidí, chtějí navíc i trochu jinou stravu, než je obvyklá,“ říká Radim Prusenovský z Českého hokeje, jenž má na dlouhé roky na starost produkci akce.
V příštích dnech se ukáže, o jakou volbu šlo. Brno skýtá pro týmy i výraznější vyžití ve volném čase, v tomto směru je přesun pochopitelný, na druhou stranu v Břeclavi bývala skvělá kulisa, tamní lidé si turnaje náležitě považovali a navštěvovali nejen zápasy domácích. V ročnících, kdy Češi postupovali až do finále, se lístek na břeclavský zimák stal podpultovým zbožím.
Teď se uvidí, o jaký krok šlo. S napětím se čeká, jakou kulisu fanoušci ve Winning Group Areně vytvoří. „Důvodem změny není nespokojenost s Břeclaví, právě naopak, tuším, že třináct ročníků tam pořádaných mluví za vše. Ovšem tím, jak turnaj postupně získával na prestiži v mezinárodním měřítku, cítili jsme, že by si zasloužil ještě lepší prostředí. Nabízel se pokus domluvit se s Brnem, které je tradičním hokejovým městem, Kometa se vůči reprezentaci chová vždy pěkně, nabízí nám skvělé podmínky,“ poznamenává Milan Hnilička.
Je velká šance, že v Brně se velmi důležitý mezinárodní turnaj pro hráče U18, kteří dychtí po draftu NHL, bude konat opakovaně. Kontrakt české strany s protějškem z Hockey Canada vypršel a napříč hokejovou Evropou zaznívají hlasy, aby se častěji hrálo na starém kontinentu, tedy v Česku a na Slovensku. „S Hockey Canada jednáme o obnovení smlouvy, z obou stran zní souhlas o přesunu do Brna. Bavíme se o nové čtyřleté smlouvě s tím, že se akce převážně vrátí k nám a na Slovensko. V poslední době se velké turnaje U18 a U20 organizují v zámoří, evropské federace si přejí víc turnajů v Evropě,“ přibližuje Hnilička.
Nová aréna? Záleží i na návštěvnosti
Za rok se HGC uskuteční v zámoří, ale hned potom by se mohlo hrát dvakrát po sobě u nás. Dávalo by smysl, aby se prestižní podnik nastěhoval do chystané nové arény na Výstavišti, ale k tomu vede dlouhá cesta. Není to automatické. V neposlední řadě půjde o finance, výše nájmu pro svaz samozřejmě v této chvíli není znám. A dost bude záležet i na tom, kolik letos přijde lidí. „Zda půjdeme s akcí do nové větší haly, na to ještě odpovědět neumím, teprve o tom budeme jednat, ale určitě nám napoví i letošní návštěvnost,“ shrnuje Hnilička.
Ta zatím vyhlíží slibně, minimálně středeční duel s Kanadou by mohl být vyprodaný. Cena lístků je za hubičku, denní vstupné pořídíte za 200 korun, permanentku na celý turnaj za 750 Kč.
Češi nastoupí v Brně postupně proti Švýcarsku, Finsku a Kanadě, nejlepší dva celky postoupí do semifinále, které je na programu příští pátek, finále den poté.
Tým tuzemských talentů vede nový trenér, „kladenského“ Davida Čermáka vystřídal Jan Tomajko, jenž po sezoně zabouchl dveře v Olomouci. „Na základě dvou soustředění a přípravných utkání v Davosu jsme vybrali finální nominaci, doufám, že tu máme nejlepší hráče ročníku,“ věří. „Zatím z toho mám docela dobrý pocit, v kabině panuje dobrá atmosféra, líbí se mi přístup kluků. Jdu do toho pokorně, ne s tím, že úplně jasně vyhrajeme turnaj. Každopádně chceme vyhrát každý zápas,“ nebojí se Tomajko ambicí.
Kapitánem týmu byl zvolen pardubický bek Ondřej Ruml. Před ostrým pondělím vstupem se Švýcarskem si Češi otestují formu v sobotní přípravě s výběrem USA. „Zápas nám asi ukáže spoustu věcí,“ očekává Jan Tomajko.
Hlinka Gretzky Cup 2025:
- pondělí 11. srpna, 19:00: ČESKO - Švýcarsko
- úterý 12. srpna, 19:00: ČESKO - Finsko
- středa 13. srpna, 20:00: ČESKO - Kanada
- pátek 15. srpna, 15:30: o 5. místo (Brno/Trenčín), 15:30 o 7. místo (Brno/Trenčín), 19:00 1. semifinále (Brno), 19:00 2. semifinále (Trenčín)
- sobota 16. srpna, 17:00: o 3. místo (Brno/Trenčín), 17:00 finále (Brno/Trenčín)
Česká nominace:
- brankáři: Martin Psohlavec (Karlovy Vary), František Poletín (Lahti)
- obránci: Ben Stefan Reisnecker (Sparta), Lukáš Kachlíř (Liberec), Pavel Kůrka (Karlovy Vary), Jiří Kamas (Plzeň), Václav Nedorost (Linköping), Ondřej Ruml (Pardubice), Jakub Vaněček (Liberec), Dominik Byrtus (Třinec)
- útočníci: Petr Tomek (Karlovy Vary), Matěj Tománek (Plzeň), Petr Hanyš (Mladá Boleslav), Jiří Maxa (Plzeň), Michal Hartl (Kometa Brno), Filip Novák (Sparta), Jan Trefný (Litvínov), Dominik Řípa (Třinec), David Huk (Linköping), Tobiáš Sekanina (Pardubice), Vojtěch Švancar (Slavia), Josef Holejšovský (Slavia), Šimon Bělohorský (Liberec)