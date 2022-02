Duda mezi slovenskou elitou! Je to lídr, těší se na něj v Trenčíně

V české extralize vybojoval před 19 roky se Slavií titul, tehdy v atraktivní sedmizápasové řeži Pražané vykolejili favorizované Pardubice. V dalších letech Duda vymetl kus Evropy včetně Ruska, Švédska, Finska, Švýcarska nebo Německa. Zahrál si i v Rakousku, zkraje kariéry se pokoušel v Kanadě o průnik do NHL. Před dvěma roky oficiálně uzavřel kariéru a dal se na trenérskou dráhu, v Liberci se stal trenérem dovedností, individuálním koučem. A když později farma Bílých Tygrů z Benátek potřebovala vypomoci, šel Duda do toho. A najednou se o něj strhl zájem i jinde.

Koncem ledna dostal laso z prvoligového Vsetína, jenže tamní vedení způsobilo trapas – nedotáhlo správně přeregistrování a Duda nemohl hrát za nový, ani za předchozí klub. Dál trénoval na Valašsku a teď přišla zpráva, že se domluvil na angažmá v nedalekém Trenčíně, který by rád vylepšil průběžnou devátou příčku v tabulce elitní slovenské lize. Smlouva je uzavřena do konce sezony.

Duda v pondělí s novým týmem trénoval, hned v úterý nastoupí k mistráku proti Prešovu. „Myslím si, že i ve 43 letech nám má Radek stále co dát. Je to hráč, kterého znám osobně, je to lídr, bude přínosem do kabiny. Umí hráče a tým pobláznit, změnit momentum v zápase. Po rozhovoru s ním se ukázalo, že má velkou chuť do hokeje a je hladový. Věřím, že nám pomůže,“ prohlásil sportovní manažer Dukly Branko Radivojevič pro klubový web.