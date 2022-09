Fotbalista Robert daroval mamince 70 procent svých jater: Chci pokračovat v kariéře

Miluje fotbal, ale stejně tak miluje svou maminku. Když potom zjistil, že je možnost ji pomoci zachránit život, mladý fotbalista Robert Perič-Komšič (23) neváhal ani chvíli. A to dokonce ani za cenu toho, že sám přijde o 70 procent jater.

Robert své 23. narozeniny strávil v nemocnici v Istanbulu. Připravoval se tam na zákrok, který měl pomoci jeho mamince, která dlouhých 13 let trpí problémy s játry.

„Riziko bylo obrovské. Mamě se krátil čas. Žaludek se jí plnil vodou a bylo to otázka dní. Zabalil jsem si věci a odletěl do Istanbulu,“ popsal fotbalista HNK Cibalia Vinkovci.

Tou dobou věděl, že je pro maminku prakticky jediná možnost. Už dříve absolvovala transplantaci orgánu od třech mrtvých dárců, ale ani jedna nebyla úspěšná. Do úvahy nepřicházela ani možnost, že by játra daroval Robertův bratr Vedran, protože má s nimi sám zdravotní problémy. Kvůli věku byl pak z eventuálních dárců vyloučen i jejich otec.

„Měl jsem jasnou misi pomoct mámě za každou cenu. Všechno ostatní bylo druhořadé. Nepřemýšlel jsem nad tím, jestli si ještě někdy zahraju fotbal na vrcholové úrovni nebo jej se budu muset nadobro vzdát,“ vylíčil své pocity mladý Chorvat, který je v očích lidí hrdina.

On svůj čin ale vnímá úplně jinak. „Udělal jsem to, co by udělal každý, kdo vyrůstal ve fungující rodině. Moje máma mi dala život, já jsem ji ho prodloužil,“ řekl Robert, podle kterého má akce dobrý konec. „Operace dopadla dobře a já jsem zpět na hřišti,“ hlásí čtyři měsíce po operaci, při které své mamince daroval 70 % jater.