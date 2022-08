Šílenost! Dětem na Ukrajině děláme dobro a štěstí, tvrdí bývalá krasobruslařka Navková

Slova, nad kterými zůstává rozum stát! Někdější elitní krasobruslařka a žena mluvčího Kremlu se na sociálních sítích po dlouhé době vyjádřila k válce na Ukrajině. Zprvu to vypadalo, že její dřívější opatrné našlapování souvisí s tím, že sama pochází z ukrajinské Dnipra. Teď se ale ukázalo, že zastává stejnou ideologii jakou hlásá vladní propaganda.

Nejprve šlo jen o nevinný příspěvek na sociálních sítích. Dcera Navkové a Peskova totiž v neděli slavila narozeniny a krasobruslařka se jako pyšná máma podělila o video, na kterém je její dcera Naďa ještě malá. Vlnu oslavných komentářů ale protly také ty, které připomněly válku na Ukrajině, kterou Peskov coby mluvčí Kremlu dlouhodobě obhajuje.

Někteří z uživatelů proto měli jasno, co by male Nadi popřáli. „Vše to, co její tatínek přeje dětem na Ukrajině,“ rýpl si někdo z komentujících a zvedl tak Navkovou ze židle. „Dětem na Ukrajině děláme jen dobro a štěstí!“ čertila se. Později už jen naprosto potvrdila, že zastává stejný názor jako Putin a ruské politické špičky.

„Na Ukrajině takové holky umírají. Zabíjejí je Rusové,“ poznamenal další z uživatelů k videu Peskovovy dcery. Navková odpověděla oblíbenou mantrou z Kremlu: „A nebyly to jen dívky, které fašisté v Doněcku a Luhansku osm let zabíjeli. Proč jsi nic neřekl?“

Mezitím Navkové někteří radili vyřešit tyhle poznámky oblíbeným »ruským způsobem«. Lidem, kteří krarobruslařce připomínají holou pravdu prostě vůbec neodpovídat a radši je rovnou zablokovat.