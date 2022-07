Zachránil život, zůstává skromný: Jen jsem pomáhal, říká hrdina z Montrealu

Jak uvádějí záznamy kanadské policie, muž nezvládl přistání se svým hydroplánem na jezeře v blízkosti vesnice Notre Dame du Laus v provincii Québec, a sice v neděli před polednem tamního času. Skončil na střeše. „Na palubě byl sám. Lékaři ho transportovali do nemocnice s otřesem mozku a problémy s dýcháním,“ tvrdí tisková agentura The Canadian Press.

K nehodě se okamžitě seběhli svědci, mezi nimiž byl i útočník Montrealu Paul Byron. Společně se svým tchánem, švagrem a přáteli bez váhání skočil do vody a přispěchal s první pomocí. Že by měl ale potřebu pohladit si ego? Nic takového.

„Chci vám všem říct, že pravý hrdina se jmenuje Serge Labelle. To on zachránil pilota a měl by dostat uznání. My už jsme pouze asistovali, stejně jako další neuvěřitelní jedinci z pobřeží. Serge je hrdina!“ uvedl někdejší hráč Buffala, Calgary a v posledních sedmi letech také člen kabiny Montrealu, za který stihl v minulé sezoně 27 zápasů, jelikož byl hned několikrát na marodce.

Jiný pohled na inkriminovanou událost měl ovšem jeho švagr Neal Leblond. „Paul se do vody vrhnul přede mnou,“ popisuje. „Všude byly kusy kovu, byl cítit plyn, motor měl vysokou teplotu. Paul se ukázal jako správný chlap. Riskovali jsme své životy.“

V příštím ročníku čeká obětavého Paula Byrona boj o novou smlouvu, vyprší mu totiž čtyřletý kontrakt na 13,6 milionu dolarů. V předchozí sezoně nastřádal sedm bodů za čtyři góly a tři asistence.

