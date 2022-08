Starosti pro Nadala: Jeho těhotná žena má problémy! Odstoupí z US Open?

Měl se plně soustředit na start US Open a zisk rekordního třiadvacátého grandslamového titulu, místo toho musí řešit tenista Rafael Nadal (36) drama tisíce kilometrů daleko. Jeho manželka Maria Perellová (34) bojuje na soukromé klinice během závěrečné fáze těhotenství s komplikacemi.

Světová trojka se prozatím připravuje na start posledního Grand Slamu v tomto roce, a podle britského deníku Daily Express by měl do turnaje nastoupit podle plánu. Jeho žena je mezitím na soukromé klinice ve španělském městě Palma.

Perellová je v 31. týdnu těhotenství, a termín porodu je určen v říjnu, tedy ve stejném měsíci, kdy bude pár slavit třetí výročí svatby. Na doporučení lékařů by mohla podstoupit operaci, díky které by se měla vyhnout komplikacím v klíčové fázi těhotenství. Její manžel je sice na turnaji v New Yorku, ovšem není sama. Chodí za ní například její rodiče, švagrová Maribel Nadalová nebo její nejlepší kamarádky.

Veřejnost se o Nadalově očekávaném potomkovi dozvěděla uprostřed června poté, co magazín Hola zveřejnil fotky páru z dovolené. Na snímcích z jachty měla Maria podezřele zakulacené bříško. I když se pár vzal v roce 2019, spolu žijí už 17 let.