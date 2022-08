Kdo by to neznal. Večírek v plném proudu, plno alkoholu a hudba hraje nahlas. Není tedy na škodu si trsnout. Jako to třeba udělal Pavel Nedvěd (49) během zdokumentované párty. Ukázal, že se opravdu umí odvázat. A to pořádně!

Zítra slaví jubilejní 50. narozeniny, a vypadá to, že si na slavném fotbalistovi chtěl někdo trochu přivydělat. Na internet se dostal videozáznam, na kterém pořádně řádí hned s trojicí žen, které na sobě navíc mají pouze podprsenky. Z uniklé nahrávky během večírku jde vidět, jak „Grande Paolo“ během tance drží zezadu za prsa jednu z žen a viditelně si to užívá!

Jelikož je bývalý vynikající záložník již nějakou dobu ve spokojeném vztahu s populární zpěvačkou Darou Rolins (49), tak se hned fanoušci tázali, jak to bude vysvětlovat, ale zdá se, že nebude muset. „Každý máme minulost. A ta Pavlova je v rámci jeho soukromí až nudně ukázková. No co, tak má jako správná hvězda taky nějakej průser,“ řekla pro Super.cz Dara, která uvedla že jde o dva roky staré video.

„Je to minulost a byla bych blázen, kdybych to řešila víc, než je třeba. Všichni známe podobné mejdany, spíš je smutný, když z toho těží takzvaní kámoši, kteří si v takových případech užívají na cizí účet a pak to ještě takhle zneužijí. Ale to už patří k tomu, že holt máme to razítko na čele,“ pokračovala s tím, že téměř každý má »kamarádíčky«, kteří se neostýchají pro pár zlaťáků zradit.

„Na naší dobré náladě to nic nemění. Miluji ho ještě víc,“ uzavřela vyjádření zpěvačka a ukončila tak veškeré diskuze o nějaké krizi ve vztahu. Vždyť před pár dny Dara svého milého Pavla při vášnivém polibku málem uškrtila kravatou. Je tedy patrné, že láska populárnímu páru rozhodně nechybí.