Vyhrožovali mi s puškou v ruce. Hvězdný fotbalista Pogba přišel s šokujícím odhalením!

Francouzské úřady se začaly zabývat podezřením, že francouzský fotbalista Juventusu Paul Pogba (29) čelí vydírání. Několik mužů ho mělo v březnu zavléknout do domu v Paříži, a se zbraněmi v ruce po něm chtěli více než 315 milionů korun. V případu figuruje i jeho starší bratr Mathias, jenž v sobotu na sociálních sítích uvedl, že chystá ,,odhalení" o Paulově kariéře.

Pro slavného fotbalistu se nejednalo o žádné cizí tváře. Únos měli mít na svědomí jeho kamarádi z dětství. Pokud by jim nezaplatil vysokou sumu, hrozili zveřejněním videa, které by prý pro Pogbu mělo negativní následky. Peníze po něm chtěli proto, že ho údajně chránili posledních 13 let. Velké odhalení se ale nemá týkat pouze Pogby. Na ráně jsou prý také jeho agentka a právní zástupkyně Rafaele Pimentová a hvězda PSG Kylian Mbappé.

Celý případ vyplul na povrch poté, co jeho bratr Mathias v sobotu zveřejnil na TikToku video, ve kterém mluví o Pogbově velkém odhalení. To všechno ve čtyřech různých jazycích. Konkrétně mluví ve videu francouzsky, italsky, anglicky a španělsky. „Celý svět si zaslouží vědět určité věci, aby se veřejnost mohla rozhodnout, zda si Paul skutečně zaslouží obdiv, respekt, místo v reprezentaci a zda je důvěryhodnou osobností, která reprezentuje světovou mládež, pracující třídu a velké značky,“ uvedl Mathias Pogba.

Milionový ,,kamarád"

„Nejnovější vyjádření Mathiase Pogby na sociálních sítích bohužel nejsou žádné překvapení. Přicházejí po výhružkách a pokusech o vydírání Paula Pogby organizovaným gangem. Příslušné úřady v Itálii a Francii o tom byly informovány už před měsícem,“ uvedl mistr světa z roku 2018.

Pogba vyšetřovatelům řekl, že svým kamarádům z dětství vždy finančně pomáhal. Výjimkou byl leden, když se s jedním z nich pohádal. Hvězdný záložník vykopl svého kamaráda z domu v Manchesteru poté, co zjistil, že si z jeho kreditky vzal téměř pět milionů korun. Podle webu televizní stanice ESPN jsou hrozby směrem k Pogbovi vážné.