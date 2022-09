Trápení slovenské šampionky Zuzulové: Rozvod s trenérem francouzské reprezentace!

Jejich vztah působil přímo snově, ale teď je evidentně pohádková láska u konce. Slovenská šampionka Veronika Velez-Zezulová (38) se po deseti letech manželství rozvádí s trenérem francouzské reprezentace Romainem Velezem. Ze slov bývalé lyžařky je zřejmé, že do vztahu promluvilo také pracovní vytížení obou partnerů...

Zuzulová patří mezi nejúspěšnější slovenské lyžařky. Bohužel ale ani zářná kariéra nemůže zaručit štěstí v lásce, což se teď ukázalo právě i u Veroniky. Ta se po deseti letech manželství rozvádí s bývalým francouzským lyžařem a trenérem mužské reprezentace Romanem Velezem. Pár společně vychovává tříletého syna Jula a péče o něj je teď pro oba rodiče velkou prioritou.

„Ano, mohu potvrdit, že se rozvádím. Je to stále v procesu a s Romainem se snažíme, aby to šlo hladce. A hlavně, aby náš syn Jules netrpěl,“ uvedla úspěšná Slovenka pro Nový čas.

Podle všeho pár ještě přesně neví, kde přesně nastal problém, ale trhlinu dost možná odkryje čas.

„Těžko říct. Je to ještě čerstvé a možná oba časem zjistíme, kde se stala chyba. Určitě k tomu přispělo i to, že jsme se posledních pár měsíců nebo let rozešli kvůli práci. Romain byl u francouzského národního týmu a já jsem často chodila komentovat ženské závody. Nežili jsme klasický rodinný život. Byli jsme spolu častěji, když jsem byla aktivní lyžařka, než po skončení kariéry,“ popsala Zuzulová, která se po rozpadu vztahu neplánuje vrátit na Slovensko.

„Ano, ve Francii budu i nadále, hlavně kvůli synovi. Má tu školku, kamarády a nechceme, aby náš rozvod nějak pocítil. Už jsme se dohodli i na střídavé péči. Rozcházíme se jako přátelé. Není to tak, že bychom po sobě házeli nože," upřesnila lyžařská šampionka.