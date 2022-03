Nedvěd o jednáních: Hořava neodmítl kvůli penězům. O Erata nemám strach

Nový začátek. Snad úspěšný. V to doufá výkonný výbor českého hokeje. Hlavní trenér Kari Jalonen byl oficiálně představen. K ruce bude mít asistenty Libora Zábranského a poněkud překvapivě Martina Erata. „O tomhle složení jsme se dohodli před dvěma dny,“ prozradil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Právě on vybíral složení realizačního týmu. Původní varianta s Miloslavem Hořavou a Pavlem Grossem padla, proto musel hledat jinde. Co rozhodlo pro Libora Zábranského a nemá strach, že taková funkce bude pro trenérsky nezkušeného Erata velké sousto?

„Vítám v týmu hlavního trenéra Kariho Jalonena a jeho asistenty, kterými jsou Libor Zábranský a Martin Erat. Současně v týmu zůstává na pozici trenéra brankářů Zdeněk Orct,“ představil Nedvěd nový trenérský tým hokejového nároďáku na úvod.

Jak probíhala jednání s Karim Jalonenem?

„S Karim jsem v kontaktu od začátku a jsem moc rád, že jsme se domluvili. Z jeho strany byl velký zájem a již se zabydluje v Praze a na práci s českou reprezentací se těší.“

Jakou jste měl podporu ze strany výkonného výboru?

„Musím říct, že podpora byla a potěšila mě. A děkuji za ni. Kari Jalonen byl velmi úspěšný nejen jako trenér, ale i jako hráč. Za finskou reprezentaci odehrál pětapadesát utkání a je členem Síně slávy finského hokeje. Získal několik titulů s klubovými týmy. Navíc s reprezentací v roce 2016 bral stříbrnou medaili na mistrovství světa.“

Co rozhodlo pro asistenty Libora Zábranského a Martina Erata?

„Libor Zábranský byl úspěšným hráčem a po ukončení kariéry se z něj stala velmi úspěšná trenérská a manažerská osobnost. A Martina Erata, který měl bohatou kariéru v NHL a s brněnskou Kometou získal dva tituly, taky netřeba příliš představovat. Od Martina očekáváme přínos především v přesilových hrách, ve kterých vždy vyčníval.“

Kdy se definitivně rozhodlo, že asistenty budou právě Libor Zábranský s Martinem Eratem?

„Definitivně jsme se dohodli před dvěma dny.“

Měl pan Jalonen možnost do výběru asistentů promluvit?

„Samozřejmě, že jsme se o tom bavili. Kandidátů bylo víc, ale nakonec jsme se shodli, že Martin s Liborem je ta správná volba. Probíral jsem to s Karim a ten byl pro. Je rád, že má takové dva asistenty na střídačce.“

Proč nedopadla jednání s Miloslavem Hořavou a Pavlem Grossem?

„Protože Pavel Gross upřednostnil práci na klubové úrovni. Z mé nabídky byl překvapený. Vedli jsme dlouhé jednání, bohužel na konci dne se rozhodl takhle. S Milošem jsme se taky bohužel nakonec nedohodli. A ten důvod určitě nebyl finanční stránka. Dál to nechci rozebírat. Prostě jsme se takhle domluvili a v přátelském duchu se rozešli.“

Pokračuje Zdeněk Orct, takže jste s jeho prací spokojený?

„Dlouhodobě odvádí vynikající práci v Litvínově. I přes neúspěšnou olympiádu je za Zdeňkem v reprezentaci vidět kus odvedené práce. Je to muž na správném místě.“

Po olympiádě jste říkal, že Česko nepatří mezi hokejovou špičku. Jak se vám poslouchají slova nového trenéra, který chce hned získat medaili?

„Vnímám to velice pozitivně. To, že nepatříme mezi nejužší špičku, je realita už nějaký pátek. Nicméně to neznamená, že nemůžeme přivést medaili. Názornou ukázkou jsou Slováci. Kdo by si na ně před olympiádou vsadil? Asi nikdo. Hokej je v dnešní době tak vyrovnaný, že skoro všechny týmy, až na nějaké výjimky, mají svoji kvalitu. Na olympiádě nebylo slabé mužstvo. A Slováci přivezli medaili, což pro ně má cenu zlata a dlouho to budou slavit. Proto nevidím důvod, proč by se nám to nemohlo podařit. Je to jasná zpráva, že medaili chceme a uděláme pro ni všechno.“

Byl záměr, aby tento realizační tým dostal delší smlouvy až do roku 2024?

Nechceme měnit trenéry jako ponožky a na každý šampionát jezdit s jiným. Takhle se nedělá práce. Máme tady tři vynikající kouče. Kari má bohatou kariéru. To stejné platí pro Libora i Martina, i když ten na střídačce zatím pořádně nestál. Přesto věřím, že jeho přínos bude pozitivní. Přesilovky má v DNA. Musíme jim dát prostor.“

Není příliš velký risk dát Martina Erata rovnou na střídačku reprezentace?

„Jak už jsem říkal. Martinův přínos bude zejména ohledně přesilových her. A jeho hráčské zkušenosti v tomhle směru budou velmi přínosné. Nemám o něj strach.“