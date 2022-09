Kyzlink: Jak chybí Saty, zodpovědnost je na nás. S takovou vůlí porazíme i Finy

Když Oranjes před osmi tisícovkami diváků smazali třiadvacetibodový český náskok v koncovce na tři, znervózněli jste hodně?

„Všichni jsme ve svých kariérách takovéhle comebacky zažili, je třeba se držet toho, co vycházelo v předcházejících pasážích a hlavně neztrácet sebedůvěru. Samozřejmě když se útok takhle zastaví a v obraně vám to moc nejde, tak tendence trochu sklopit hlavu tam je. Nicméně všichni jsme hráli v zahraničních ligách a víme, že v takových chvílích je třeba se kousnout a držet se toho, co vycházelo.“

Nakonec se vyhrálo o osm bodů. Spadl vám kámen ze srdce?

„Je tam pocit úlevy, ale nesmíme usnout na vavřínech a stejnou energii a vůli po vítězství musíme převést do dalšího zápasu proti Finům, který bude ještě náročnější.“

Konečně se podařilo do hry zapojit Jana Veselého, pick and rollů jste s ním jen vy sehrál čtrnáct. Zdálo se, že tenhle systém funguje skvěle.

„Koncept je velmi jednoduchý. Napíchnout obranu a vyhodit to na Honzu, který přes všechny vystřelí. Byl famózní, víme, že v posledních letech na střele zapracoval, ze střední vzdálenosti minul jedinou střelu z deseti, klobouk dolů.“

Co pak řeknete na ruku Martina Peterky, jenž trefil šest ze sedmi trojek a celkově má na turnaji úspěšnost 75 procent (12 ze 16)?

„Jeho ruka je opravdu obdivuhodná, byl jsem blízko té poslední střele. Všimnul jsem si, že mu míč trošičku vyklouznul, ale stejně to tam spadlo. Famózní výkon!“

Třetí českou hvězdou jste byl rozhodně vy. 12 bodů a 9 asistencí. Zvlášť ve finálních přihrávkách nejste zvyklý sbírat taková čísla, že?

„Devět asistencí jsem měl naposledy tři roky zpátky ještě v Římě. Jak chybí Saty, tak zodpovědnost rozehrávání je na nás guardech, a když tam máte hráče jako Martin Peterka nebo Honza Veselý, tak asistence naskakují poměrně rychle.“

Z čeho máte proti Nizozemsku ještě radost?

„Vypíchnul bych první poločas, hráli jsme skvěle v obraně i útoku, nacházeli jsme naše střelce Honzu Veselého a Martina Peterku, prezentovali jsme se stylem basketbalu, který byl vždy tomuhle týmu vlastní, což je rychlá přechodová fáze. Kluci byli výborní, že dokázali střely proměňovat. Pak samozřejmě pokrývání jejich hlavních střelců, kteří nezačali úplně výborně, přispělo k velkému rozdílu ve skóre, což nám mentálně hodně pomohlo. Můžeme být hrdí, jak jsme zápas zvládli.“

Po exhibici v prvním poločase přišlo drama ve druhém. Bylo to jen tím, že se Nizozemci konečně začali trefovat z trojky?

„Byl to jeden z faktorů. I když jsme si v poločase říkali, že je nesmíme pustit do zápasu, tak přesně ty střely, které jim v prvním poločase nepadaly, jim začaly padat. A bylo poměrně těžké je zastavit. Tohle je sport, nemůžete počítat s tím, že výkon z prvního poločasu bude stejný. Je to up and down a je potřeba se s tím vyrovnat a dovést zápas k vítězství.“

To bude nutné i v úterním střetu s Finy. Co od něj čekat?

„Bude to úplně odlišný soupeř. Mají ve svém středu hvězdu Lauriho Markkanena, když si na něj budeme pomáhat, tak je schopný číst situace, nacházet jejich střelce jako Sasu Salina. Takže bude muset docházet k daleko lepším obranným rotacím. Nicméně když budeme hrát s takovouhle vůlí, tak bychom měli zvítězit.“