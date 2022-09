Nadšení hvězdné ex-tenistky: Porodila holčičku! Gratulovala i Cibulková

Zatímco jedna životní etapa jí skončila ani ne před rokem, ta nová, podstatně důležitější, zrovna začala. Někdejší tenistka Johanna Kontaová (31) se stala matkou, když v Londýně porodila dceru Emmeline. Dočkala se i řady gratulací. Mimo slovenskou tenistku Dominiku Cibulkovou jí gratulovala třeba bývalá světová jednička!

Svých více než 150 tisíc fanoušků na instagramu o svém těhotenství Kontaová pravidelně informovala, takže příchod potomka byl několik měsíců očekávanou záležitostí. A v pondělí uprostřed hlavního města Anglie přišla na svět malá Emmeline. „Gratuluji!!“ napsala například bývalá světová jednička Caroline Wozniacká.

O sobě dala vědět i slovenská ex-tenistka Dominika Cibulková. „Gratuluji drahá!“ vzkázala bratislavská rodačka někdejší soupeřce. Po ukončení profesionální kariéry čekala Kontaovou svatba a cestování, nyní má před sebou rodačka ze Sydney nové dobrodružství.

Co se týče tenisové kariéry, má britská hráčka s australskými kořeny na co vzpomínat. Dostala se do semifinále tří Grand Slamů, jmenovitě se jednalo o domácí Australian Open, Wimbledon a French Open. Její osobní maximum bylo čtvrté místo ve světovém žebříčku WTA. Mimo to slavila vítězství v několika turnajích.