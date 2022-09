Zpověď zmizelého Simona o konfliktu na MS: Byla tam špatná krev...

Kolem nenápadného tichošlápka se šíří dramatický příběh. Má složitou zápletku a nejasný konec. Hokejový útočník Dominik Simon (28) po návratu z NHL do Sparty konečně promluvil ohledně náhlého zmizení z mistrovství světa ve Finsku. Ale je tu pořád pár otazníků!

Reprezentant se v Mf Dnes pokusil vysvětlit, co stálo za jeho zmizením z Tampere. Simon potvrdil, že se dostal do křížku s obráncem Filipem Hronkem (24): „Obě strany pak cítily, že když odjedu, bude to lepší, protože já byl ten víc podrážděný. Nechtěl jsem, aby tam byla mezi námi špatná krev.“

Jenže rodina se přece omlouvala s tím, že se Dominik doma »dává do kupy«. A sparťanský šéf Petr Ton (48) v rozhovoru pro Sport řekl, že v pohovoru s hvězdnou posilou se k událostem ze šampionátu nevracel: „Řešili to s ním naši doktoři. Prošel lékařskou vstupní prohlídkou.“

Proč se tím zabývali lékaři? Má Simon z konfliktu zdravotní následky? Nebo mu hádka s Hronkem zanechala stíny na duši? „Cítím se tu dobře,“ pochvaloval si v rudých barvách. Snad bude platit, že čas (a extraliga) léčí…