Simon: riziko, nebo trefený jackpot? Ton vysvětlil, kde na něj Sparta vzala

Byl součástí národního týmu na mistrovství světa. Z Tampere však Dominik Simon nečekaně uprostřed turnaje odjel. Oficiální zdůvodnění? Osobní problémy. Co se za nimi skrývá, to doteď sám hráč ani nikdo jiný nevysvětlili. Teď útočník po sedmi letech utnul kariéru v NHL, vrací se do Sparty. Fanoušky logicky napadne: dělá klub jeho angažováním dobře? „Dominika znám odmala, nemám vůbec strach,“ ubezpečuje sportovní ředitel Petr Ton.