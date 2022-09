Mladí Češi v kempech NHL: Jiříček z Columbusu zpátky do Plzně? Možná

Osm brankářů, devět obránců a sedmnáct útočníků. Takhle je co do pozic rozděleno 33 českých mladíků, kteří se v těchto dnech ukážou na nováčkovských kempech za oceánem. Mnozí na sebe poprvé navlečou dresy s logy klubů NHL, byť jen tréninkové. Pro jiné už to bude několikátý kemp v pořadí. Jedni jedou hlavně za zkušeností, druzí s reálným cílem svými výkony vybafnout na vedení a trenéry. Říct si o flek nahoře.

Jedním takovým je i obránce a šestka nedávného draftu David Jiříček.

Ten se v kempu Columbusu se potká se třemi dalšími Čechy: gólmanem Pavlem Čajanem, bekem Stanislavem Svozilem a útočníkem Martinem Ryšavým. Čtveřice našinců se pak ještě představí v jednom dalším klubu, a sice v Buffalu. Trojici forvardů Lukáš Rousek, Matěj Pekař a Jiří Kulich doplní ještě brankář Tomáš Suchánek.

Nejvíc se však v zámoří řeší právě jméno Jiříčka. O jeho šancích na to, že by si v kempu uhrál místo v prvním týmu Blue Jackets se pro The Athletic rozpovídal taky trenér Brad Larsen. „Nikdy neříkej nikdy. Cole Sillinger to vloni taky zvládl, a to z pozice centra, což rovněž není nic snadného. O Jiříčkovi už toho dost vím, pozorně jsem ho sledoval v development kempu. Má skvělý pohyb, věří svým nohám. Je silný, má opravdu dobrou střelu. Myslím, že malý led by mu mohl vyhovovat,“ říká kouč.

A pokračuje. „Chce být důrazný a tvrdý ve všech třech zónách ledu. V Česku už hrál proti mužům, což je výhoda. Pořád ale musíme počkat. Mohl by být připravený na NHL? Absolutně. Všechno se uvidí podle toho, jak zvládne aktuální kemp. Pokud si místo nezíská, pak se mi jako nejrozumnější varianta jeví jeho návrat do české extraligy,“ nastiňuje možnosti Larsen.

V Plzni by jistě měli z návratu Jiříčka radost, ani tady však zatím nic ani zdaleka rozhodnuto není. „I na farmě v Cleveladnu máme skvělý personál, který by mu mohl pomoct v aklimatizaci. Uděláme to nejlepší rozhodnutí pro něj. Stejně jsme to měli loni se Sillym. Bylo mu teprve osmnáct, říkali jsme si, že by s námi neměl zůstávat. Ale byl jako otravná vyrážka, nešlo se ho zbavit. O místo si prostě říkal, jeho zralost mu umožnila zůstat. Choval se jinak. Taky Jiříčka teď právě proto budeme bedlivě sledovat, to mi věřte,“ přidává trenér Columbusu.

A v rozhovoru se zmiňuje taky o Jakubu Voráčkovi, který už v Columbusu polyká první tréninkové dávky. „Hodně rychle pochopil, jak těžký kemp to bude. Po první polovině úvodního dne byl v obličeji celý rudý. Říká mi: Trenére, to je nejtěžší první den, jaký jsem kdy zažil. S úsměvem jsem mu odpověděl, že jsme teprve v jeho polovině.“

Naznačuje rovněž, kde by mohl Voráčka využít. Ve hře je prý dokonce jeho umístění do středu útoku. „Bude si muset najít ideální místo. Mohl by hrát kolem branky, být uprostřed. Možná půjde na druhou přesilovku. Příchod Johnnyho Gaudreaua změnil hodně dynamiky. Voráček možná bude přínosnější při hře pět na pět než při početních výhodách. Buďme upřímní, Jake nemá takovou střelu. Nebudí takovou hrůzu jako Johnny, který dal v minulé sezoně čtyřicet gólů. Zvažujeme spoustu různých možností,“ přidává kouč.

Přehled českých hráčů v kempech týmů NHL

Carolina Hurricanes

Patrik Hamrla (B), Jakub Vondras (B)

Columbus Blue Jackets

Martin Ryšavý (Ú), David Jiříček (O), Stanislav Svozil (O), Pavel Čajan (B)

New York Islanders

Jakub Škarek (B)

Pittsburgh Penguins

Lukáš Švejkovský (Ú; americko-české občanství)

Washington Capitals

Martin Hugo Haš (O)

Boston Bruins

Jakub Lauko (Ú)

Buffalo Sabres

Jiří Kulich (Ú), Matěj Pekař (Ú), Lukáš Rousek (Ú), Tomáš Suchánek (B)

Detroit Red Wings

Ivan Ivan (Ú), Jan Bednář (B)

Florida Panthers

Marek Alscher (O)

Montreal Canadiens

Jan Myšák (Ú)

Ottawa Senators

Tomáš Hamara (O)

Toronto Maple Leafs

Filip Král (O)

Calgary Flames

Adam Klapka (Ú)

Edmonton Oilers

Jan Špunar (B)

San Jose Sharks

Adam Raška (Ú)

Vegas Golden Knights

Jakub Brabenec (Ú), Matyáš Šapovaliv (Ú)

Arizona Coyotes

Jakub Hujer (Ú), Adam Měchura (Ú)

Chicago Blackhawks

Jakub Galvas (O), Michal Teplý (Ú), Jakub Pour (Ú)

Dallas Stars

Matěj Blümel (Ú)

Minnesota Wild

David Špaček (O)

Nashville Predators

Tomáš Vomáčka (B), Jáchym Kondelík (Ú)

Winnipeg Jets

Šimon Kubíček (O)