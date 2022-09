TOP 10 přestupů v extralize: zábavný granát ve Spartě i nabušené Pardubice

Podle jmen se do exraligy vraceli vzkušení matadoři, ale došlo i na zajímavé výměny mezi extraligovými týmy. Zazáří nový gólman Pardubic, hvězda Sparty či navrátilec do Liberce? Vybrali jsme deset nejlepších přestupů aktuálního přestupového období.

Roman Will patřil mezi nejlepších pět brankářů ve Švédsku i v KHL, do extraligy kvůli válce na Ukrajině přichází mnohem dřív, než plánoval. Působí ohromně klidně a díky němu by Pardubice měly vyhrávat i zápasy na dva góly. Paradox? Má za sebou největší konkurenci, tlačit na něj bude Dominik Frodl.

Jakub KOVÁŘ

34 let, brankář

Curych/Švýcarsko > Sparta

Má rád, když je branka jeho, tým na něm leží. Ve Spartě by se mu to mohlo splnit. Před minulou sezonou skončil Jakub Kovář v ruském Jekatěrinburgu, kvůli problémům se zdravím zvažoval i konec kariéry. Nakonec si ale plácl s Curychem a šel s ním až do finále švýcarské ligy. V play off měl úspěšnost zákroků 93,8 %.