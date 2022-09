Nejrychlejší holka vesmíru se vdala! Podle informací Blesku řekla olympijská šampionka ve snowboardcrossu Eva Samková (29) »ANO« svému partnerovi, herci Marku Adamczykovi (34) na malebném místě uprostřed Krkonoš.

Novomanželé se dali dohromady v roce 2018 a během čtyř let spolu ruku v ruce ušli cestu plnou radostí, ale i strastí, když Eva přišla kvůli zákeřné nemoci po tátovi i o maminku Lídu a následně ji o olympiádu připravilo vážné zranění. Měli tak možnost dokázat si, že bok po boku stojí v dobrém i ve zlém, a tak přišel čas posunout vztah o kousek dál.

Pro svůj velký krok si vybrali romantické místo na hřebenech hor, které jsou oběma blízké. Snowboardová bohyně se narodila ve Vrchlabí a Marek strávil v Krkonoších dlouhé měsíce natáčením filmu Poslední závod.

Obřad probíhal podle informací Blesku i přes strašidelnou předpověď meteorologů venku. Nádherný výhled z horského hřebenu sice místy halily mraky a ke konci zalila přítomné mlha, žádný lijavec se ale naštěstí nekonal. Snoubenci se rozhodli pro menší svatbu, na kterou pozvali jen své nejbližší. Šlo asi o padesátku hostů.

Nic neplánovali?

Svatbu se novomanželům podařilo tajit do poslední chvíle. „Zatím to není na pořadu dne,“ říkal ještě loni v létě herec. Eva pak na jaře vyvracela dohady o zásnubách, které vyvolal prstýnek na její ruce. „Tyto věci moc neřeším a dávám si prstýnky na prsty, na které mi sedí, takže mě vůbec nenapadlo, že by to tak mohli lidé brát. Určitě zásnuby neplánuji, protože nejsem takový typ, který plánuje,“ vysvětlila tehdy. Pro veselku se tak hvězdný pár zřejmě rozhodl až v posledních měsících.